Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochvormittag

19.11.25 09:48 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Mittwochvormittag im Fokus | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.089,8203 CHF -1.187,3317 CHF -1,60%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.927,6665 EUR -1.222,7456 EUR -1,53%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.576,7720 GBP -1.018,0017 GBP -1,44%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.214.892,5041 JPY -222.598,9788 JPY -1,54%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.347,6597 USD -1.470,5867 USD -1,58%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.462,8024 CHF -31,4674 CHF -1,26%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.659,5119 EUR -31,9854 EUR -1,19%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.344,4282 GBP -26,1852 GBP -1,10%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
478.978,7504 JPY -5.840,5776 JPY -1,20%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.078,0105 USD -38,8800 USD -1,25%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
112,0048 CHF -0,5664 CHF -0,50%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
120,9509 EUR -0,5216 EUR -0,43%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
106,6213 GBP -0,3690 GBP -0,34%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.783,2838 JPY -97,5449 JPY -0,45%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,9836 USD -0,6876 USD -0,49%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7217 CHF -0,0509 CHF -2,87%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8592 EUR -0,0536 EUR -2,80%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6389 GBP -0,0458 GBP -2,72%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
334,8378 JPY -9,7029 JPY -2,82%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,1517 USD -0,0633 USD -2,86%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
741,0908 CHF -4,9732 CHF -0,67%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
800,2834 EUR -4,7736 EUR -0,59%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
705,4704 GBP -3,6066 GBP -0,51%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
144.131,2345 JPY -883,6471 JPY -0,61%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 1,25 Prozent auf 91.655,22 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 92.818,25 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 35,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 1,13 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 94,55 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 95,63 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 0,72 Prozent auf 3.094,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.116,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 4,77 Prozent auf 498,40 US-Dollar, nach 523,34 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Ripple nach. Um 2,50 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 2,160 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,215 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 9,47 Prozent auf 365,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 403,66 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4746 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,4681 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 1,58 Prozent auf 0,2521 US-Dollar, nach 0,2561 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2879 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 932,30 US-Dollar am Vortag auf 929,81 US-Dollar nach unten (0,27 Prozent).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1617 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,1589 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 0,10 Prozent schwächer bei 140,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 140,67 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche am Mittwochvormittag nach. Um 0,79 Prozent auf 14,45 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 14,56 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 09:40 ab. Es geht 2,21 Prozent auf 13,49 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,79 US-Dollar stand.

Daneben wertet Sui um 09:40 ab. Es geht 0,52 Prozent auf 1,659 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,668 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

