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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Montagmittag

11.05.26 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Montagmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
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63.075,3489 CHF -833,4205 CHF -1,30%
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68.834,8105 EUR -979,6453 EUR -1,40%
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59.593,5980 GBP -848,8315 GBP -1,40%
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12.730.750,9339 JPY -156.053,3096 JPY -1,21%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81.025,5978 USD -1.140,4724 USD -1,39%
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1.815,6509 CHF -29,1576 CHF -1,58%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.981,4395 EUR -33,8442 EUR -1,68%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.715,4272 GBP -29,3209 GBP -1,68%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
366.460,1111 JPY -5.533,9971 JPY -1,49%
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2.332,3565 USD -39,4724 USD -1,66%
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74,0999 CHF -0,9354 CHF -1,25%
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80,8660 EUR -1,1031 EUR -1,35%
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70,0096 GBP -0,9558 GBP -1,35%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
14.955,8712 JPY -174,5138 JPY -1,15%
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95,1875 USD -1,2836 USD -1,33%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1305 CHF -0,0154 CHF -1,34%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2337 EUR -0,0181 EUR -1,44%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0681 GBP -0,0157 GBP -1,44%
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228,1725 JPY -2,8919 JPY -1,25%
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1,4522 USD -0,0210 USD -1,43%
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SUI/CHF (Sui-Schweizer Franken)
0,9880 CHF -0,0482 CHF -4,65%
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1,0782 EUR -0,0537 EUR -4,74%
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0,9334 GBP -0,0465 GBP -4,75%
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199,4090 JPY -9,5243 JPY -4,56%
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Am Montagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:26 sank Bitcoin um 1,28 Prozent auf 81.111,20 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (82.166,07 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 10,34 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,67 Prozent auf 58,85 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 60,47 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum am Montagmittag nach. Um 1,42 Prozent auf 2.338,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.371,83 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Montagmittag nach. Um 2,73 Prozent auf 450,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 463,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,453 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,473 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,37 Prozent.

Währenddessen wird Monero bei 410,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (410,56 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2805 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1677 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1696 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3508 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 664,07 US-Dollar am Vortag auf 653,89 US-Dollar nach unten (1,53 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1102 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 1,04 Prozent auf 95,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 96,47 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,82 Prozent auf 10,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,73 US-Dollar am Vortag auf 10,64 US-Dollar nach unten (0,85 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 4,46 Prozent auf 1,273 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,332 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com