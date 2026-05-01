Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Am Montagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:26 sank Bitcoin um 1,28 Prozent auf 81.111,20 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (82.166,07 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 10,34 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,67 Prozent auf 58,85 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 60,47 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum am Montagmittag nach. Um 1,42 Prozent auf 2.338,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.371,83 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Montagmittag nach. Um 2,73 Prozent auf 450,95 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 463,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,453 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,473 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,37 Prozent.

Währenddessen wird Monero bei 410,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (410,56 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2805 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1677 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1696 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3508 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 664,07 US-Dollar am Vortag auf 653,89 US-Dollar nach unten (1,53 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1102 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 1,04 Prozent auf 95,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 96,47 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,82 Prozent auf 10,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 10,73 US-Dollar am Vortag auf 10,64 US-Dollar nach unten (0,85 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 4,46 Prozent auf 1,273 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,332 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

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