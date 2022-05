Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntag entwickeln

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 38.080,27 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 37.716,88 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 278,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 279,68 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 2.773,49 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.734,94 US-Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 97,19 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 96,27 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,5926 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,5879 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Cardano 0,7743 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,7583 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 218,20 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 215,16 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,5419 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,5320 US-Dollar.

Heute pendelte der Verge-Kurs um die 0,0084 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Verge-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Verge 0,0084 US-Dollar kostete.

Der Stellar-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Stellar 0,1729 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,1694 US-Dollar.

Der NEM-Kurs notiert am Sonntag bei 0,0884 US-Dollar. Am Vortag war die NEM 0,0888 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der NEM seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 87,18 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 85,23 Dollar gelegen hatte.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 17,21 US-Dollar, während er am Vortag bei 16,81 Dollar gehandelt wurde.

