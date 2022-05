Nach El Salvador: In dieser Region ist Bitcoin nun auch gesetzliches Zahlungsmittel

• Anfang April kündigte die ZEDE Honduras Próspera an, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen• Keine Kapitalertragssteuer auf Bitcoin: Honduras Próspera eigenen Angaben zufolge "bestes regulatorisches Umfeld der Welt"• Die Honduranische Zentralbank (BCH) beaufsichtigt und garantiert keine Krypto-Geschäfte

Anfang April hat die honduranische Region Honduras Próspera angekündigt, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen - in bestimmten Bereichen mit sofortiger Wirkung. Honduras Próspera ist eine autonome Sonderzone für Arbeit und wirtschaftliche Entwicklung (ZEDE) und die zweite Region überhaupt, die diesen Schritt gegangen ist. Als erstes Land der Welt hat El Salvador Bitcoin im September vergangenen Jahres als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt.

Die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel soll Honduras Próspera für Investoren noch attraktiver machen - so schreibt die Region auf Twitter: "Bitcoin-Unternehmen können in Próspera mit dem besten regulatorischen Umfeld der Welt arbeiten." In Honduras Próspera muss für Bitcoin und andere Kryptowährungen keine Kapitalertragssteuer gezahlt werden. Stattdessen ist es nun möglich, Steuern in Bitcoin zu zahlen.

Today at the Bitcoin Conference, we announced:

--BTC operates as legal tender in the Próspera ZEDE

--BTC companies can operate within Próspera with the best regulatory environment in the world

--Other municipalities in HN can use BTC Bonds for driving FDI