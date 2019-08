So können Sie in Bitcoin investieren

In die Kryptowährung Bitcoin investieren

Eintauchen in die Krypto-Welt: Die Kryptowährung Bitcoin ist die allererste digitale Währung der Welt und stellt den Startschuss für den gesamten Krypto-Kosmos dar. Einige Experten wünschen sich sogar, dass Bitcoin das Zahlungsmittel der Zukunft darstellt. Das Investieren in Bitcoin sollte, wie auch die Investition in andere Kryptowährungen, im Voraus ausreichend überlegt sein. Denn: Digitale Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Ripple (XRP) haben eine hohe Volatilität, also Kursschwankungen.

Wie kann ich in Bitcoin investieren? Alle Investitionsarten im Überblick

Die Investition in Bitcoin stellt häufig den ersten Berührungspunkt mit der Krypto-Welt dar. Dadurch entdecken Anfänger den Kauf und Verkauf mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Anleger lernen dadurch auch die hohe Volatilität des Marktes kennen. Die Höhe der Bitcoin-Investition ist frei wählbar. Der BISON-Account in der finanzen.net App bietet für Anfänger zum Beispiel ein Demo-Konto mit Spielgeld an, mit welchem Anleger zunächst das Handeln mit Kryptowährungen erlernen können. Danach kann der Nutzer innerhalb weniger Minuten ganz einfach in den Echtgeld-Modus wechseln um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen.

Zwei Arten der Investition in Bitcoin im Überblick:

1. Direkt in Bitcoin investieren:

Möchte ein Anleger direkt an der Wertentwicklung des Bitcoins partizipieren und in Kryptowährung investieren, hat er verschiedene Möglichkeiten zum Kauf und damit einem Investment in Bitcoin an einem spezifischen Handelsplatz.

Die Möglichkeiten hierbei sind: Krypto-Börse, Bitcoin-Marktplatz bzw. Handelsplatz oder eine Krypto-App. Eine einfache und zuverlässige Lösung ist hierbei die finanzen.net App mit einem BISON-Account zu verknüpfen. Der Anleger kauft direkt Bitcoin und auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin und Ripple (XRP). BISON ist besonders smart zu nutzen und nimmt dem Anleger die komplizierten Prozesse ab, die es sonst bei Krypto-Börsen und Bitcoin-Marktplätzen oftmals gibt.

Das Investment in Bitcoin erfordert in der Regel die Nutzung eines komplizierten Wallets. In einem Wallet bewahren Nutzer, also Investoren, die jeweiligen Schlüssel der Kryptowährung auf. Die finanzen.net App mit BISON-Account bietet dem Nutzer den einfachen Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin auch ohne ein Wallet an. Die Kryptowährungen werden für den Kunden verwahrt und das Handeln von Bitcoin wird dann bequem und smart in der App durchgeführt.

2. Spekulationen auf die Kurse von Bitcoin:

Möchte ein Anleger lediglich an der Wertentwicklung von Bitcoin teilnehmen oder an den Kursen partizipieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, also unterschiedliche Investitionsarten. Dabei besitzen Investoren die Kryptowährung Bitcoin aber nicht physisch, sondern spekulieren lediglich auf den Bitcoin-Kurs. Der Anleger investiert bzw. kauft die Kryptowährung nicht direkt, handelt daher mit einem komplizierten Finanzprodukt. Ausprägungen um auf die Kurse von Bitcoin zu spekulieren sind CFD-Handel und der Margin-Handel. Dagegen kauft der Anleger mit Hilfe der finanzen.net App und des BISON-Accounts einfach und zuverlässig direkt die "richtige" Kryptowährung.

Wo kann ich in Bitcoin investieren?

Für die erste Kryptowährung Bitcoin existiert eine Vielzahl an Anbietern, welche die Investition in Bitcoin ermöglichen. Neben Börsen für Kryptowährungen gibt es auch spezielle Handelsplätze für den Kauf und Verkauf von Bitcoin. Besonders einfach gelingt der Einstieg im gewohnten Umfeld der finanzen.net App mit einem BISON-Account, welcher den Kauf und Verkauf von Bitcoin ermöglicht. Der BISON-Account schafft vor allem auch für Neueinsteiger eine geeignete Plattform, um in die digitale Währung Bitcoin zu investieren.

Wann sollte ich in Bitcoin investieren?

Einen genauen Zeitpunkt für eine erfolgreiche Investition in Bitcoin ist unmöglich vorherzusagen. Denn: Die Kursschwankungen, also die Volatilität, insbesondere beim Bitcoin sind relativ hoch. Ein Investment in Bitcoin ist daher grundsätzlich mit einem Risiko, aufgrund der Kursentwicklung, verbunden. Ursachen der hohen Volatilität beim Bitcoin sind unter anderem das Bitcoin-Mining, also die andauernde Herstellung von neuen Coins, der weltweite Kauf und Verkauf der digitalen Währungen, die Unsicherheit über mögliche zukünftige Anwendungsmöglichkeiten und die Investitionen von institutionellen Investoren.

