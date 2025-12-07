Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.
Werte in diesem Artikel
Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,24 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 89.467,09 US-Dollar wert, nach 89.256,77 US-Dollar am Vortag.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 32,1 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,42 Prozent auf 82,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,68 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,05 Prozent auf 3.041,13 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.039,69 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 592,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (583,86 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 2,034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,033 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,69 Prozent auf 386,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 392,65 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 1,23 Prozent stärker bei 0,4186 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4135 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2410 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2856 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2876 US-Dollar.
Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,16 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:39 auf 891,79 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 890,36 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1397 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Solana kaum. Am Sonntagvormittag lag der Solana-Kurs bei 132,29 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 132,29 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,07 Prozent auf 13,39 US-Dollar, nach 13,40 US-Dollar am Vortag.
Nach 13,92 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 13,91 US-Dollar gesunken.
Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,563 US-Dollar am Vortag auf 1,577 US-Dollar nach oben (0,87 Prozent).Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere News
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com