Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

07.12.25 09:48 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.678,1359 CHF -77,7947 CHF -0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
76.571,5936 EUR -83,1058 EUR -0,11%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.814,0118 GBP -95,0975 GBP -0,14%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.851.898,4788 JPY -15.033,9408 JPY -0,11%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.160,0057 USD -96,7684 USD -0,11%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.435,1174 CHF -8,5745 CHF -0,35%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.601,3626 EUR -9,1599 EUR -0,35%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.269,8688 GBP -8,7617 GBP -0,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
470.589,7892 JPY -1.657,0399 JPY -0,35%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.029,0280 USD -10,6658 USD -0,35%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
106,1024 CHF -0,2530 CHF -0,24%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,3460 EUR -0,2703 EUR -0,24%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
98,9023 GBP -0,2693 GBP -0,27%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.504,4407 JPY -48,8887 JPY -0,24%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
131,9802 USD -0,3147 USD -0,24%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6323 CHF -0,0022 CHF -0,13%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7438 EUR -0,0023 EUR -0,13%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5216 GBP -0,0025 GBP -0,17%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
315,4506 JPY -0,4180 JPY -0,13%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0304 USD -0,0027 USD -0,13%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
715,4981 CHF -0,2874 CHF -0,04%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
764,3451 EUR -0,3070 EUR -0,04%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
666,9439 GBP -0,4931 GBP -0,07%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.270,9932 JPY -55,5376 JPY -0,04%
Charts|News

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,24 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 89.467,09 US-Dollar wert, nach 89.256,77 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 32,1 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,42 Prozent auf 82,02 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 81,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Ethereum um 0,05 Prozent auf 3.041,13 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.039,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 592,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (583,86 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 2,034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,69 Prozent auf 386,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 392,65 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Cardano-Kurs 1,23 Prozent stärker bei 0,4186 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4135 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2410 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2856 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2876 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,16 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:39 auf 891,79 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 890,36 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1397 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Solana kaum. Am Sonntagvormittag lag der Solana-Kurs bei 132,29 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 132,29 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,07 Prozent auf 13,39 US-Dollar, nach 13,40 US-Dollar am Vortag.

Nach 13,92 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 13,91 US-Dollar gesunken.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,563 US-Dollar am Vortag auf 1,577 US-Dollar nach oben (0,87 Prozent).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

