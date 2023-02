MAKE EUROPE: Ist der Digitale Euro das neue Paydirekt?

Viele offene Fragen

Jetzt zur Cheff*innen-Sache machen

Ist der Digitale Euro das nächste Paydirekt?

Was gibt es zu gewinnen?

Raus aus der Stagflation

Wachstum in Freiheit fördern

Was soll eine digitale Währung bringen, das Euro-Bargeld nicht kann? Warum sollte jemand einem digitalen gesetzlichen Zahlungsmittel zustimmen, von dem selbst seine Macher sagen, dass es nie so privat sein wird wie Papiergeld? Die jüngste PR-Kampagne des Eurosystems, die zu Beginn des Jahres gestartet wurde und die öffentliche Diskussion anheizen sollte, hat sich als Fehlschlag erwiesen. Sie hat auch die gleichen Fragen nicht ausreichend beantwortet. Die Europäische Zentralbank (EZB) wirbt weiterhin mit der digitalen Emission für 2025. Die Entscheidung der EZB, Smart Contracts nicht zuzulassen, hat ihre technokratische Haltung offenbart. Nun wird das Projekt von krypto-freundlichen EU-Präsidentschaften vorangetrieben, die von Berlin und Paris unterstützt werden. Niemand kann von einer Einstimmigkeit unter den Mitgliedsstaaten ausgehen.Längst werden Millionendeals und Staatsfinanzen per Blockchain geregelt. Mit Blick auf den Sommer, ist es jetzt an der Zeit, dass die EZB-Präsidentschaft den digitalen Euro in ihr offizielles geldpolitisches Briefing aufnimmt. Ein solches Briefing wird der Öffentlichkeit nach jeder Sitzung der geldpolitischen Sitzung zur Verfügung gestellt. Die EZB-Präsidentschaft stellt sich traditionell den Fragen und Antworten der Journalisten. Den Digitalen €uro hier immer nur am Rande zu erwähnen, wie jeden anderen Bericht, wird dem breiten Spektrum an Implikationen, die eine digitale Währungsreform mit sich bringt, nicht gerecht.Es ist klar, dass der Digitale Euro scheitern kann. Das schlimmstmögliche Ergebnis ist ein Leben unter den lebenden Toten. Er könnte zu einem Zentrum versunkener Kosten werden, wie der berüchtigte deutsche Paypal-Klon paydirekt: Zu spät für einen starren Markt ohne neue Anwendungsfälle. Daher betet EZB-Präsidentin Christine Lagarde Netzwerkeffekte auf den Banken-, Zahlungsverkehrs- und Einzelhandelsmärkten herbei. Doch die kommen nicht per Verordnung zustande.Ich bin optimistisch. Wenn es richtig gemacht wird, könnte der Digitale Euro die Wirtschaft von einer Steuer befreien, die von privaten Zwischenhändlern auf jede Geschäftsbewegung erhoben wird, die wir im Internet tätigen. Dezentrale Smart Contracts machen alle Transaktionen billiger und entfalten eine außerordentliche virale Kraft, wenn sie für den richtigen Anwendungsfall eingesetzt werden. Sie werden das Bankwesen, die Medien, den elektronischen Handel und das Finanzwesen umwälzen und dem E-Staat helfen. Algorithmische Unternehmen werden riesige Märkte erobern und von ihren Nutzern beherrscht werden.Ja, ein solcher Impuls könnte sogar die festgefahrene Inflation senken und die Eurozone auf einen völlig neuen Wachstumspfad bringen: Ein vertrauenswürdiger Digitaler Euro könnte Ineffizienzen auf praktisch allen Märkten beseitigen. Um digitales Geld bereitzustellen, muss es nicht programmierbar sein, sondern nur mit den aktuellen Web3-Standards kompatibel.Ich würde sogar so weit gehen, dass ich zwischen 2025 und 2030 ein um 0,5 % höheres jährliches BIP-Wachstum in der Eurozone erwarte - vorausgesetzt, der digitale €uro kann sich so bewegen wie Bargeld. Um Ben Bernankes private Sparschwemme rückgängig zu machen und passives privates Geld in aktives Geld zu verwandeln, das sich transparent bewegt, dass die Bürger - im Internet - ein Recht darauf haben, ihre eigene Bank zu sein.

Das gleiche Recht, das durch Papierbanknoten verkörpert wird, aber eben digital.

von Roman Keßler, MAKE Europe GmbH

Werbung und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH