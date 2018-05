Starker Kundenzuwachs: Coinbase bereitet sich auf massiven Zulauf beim Krypto-Trading vor

Der Handel mit Kryptowährungen ist zu einem großen und beliebten Geschäft von Investoren geworden. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise von einigen Talern auf Rekordhöhe. Dabei machten nicht nur die Trader starke Profite, auch Kryptobörsen konnten sich auf massive Gewinnmargen freuen. Allen voran: Die US-amerikanische Handelsplattform Coinbase.

Verdopplung des Personals

Im Geschäftsjahr 2017 soll die Handelsplattform über eine Milliarde US-Dollar verdient haben. Seinen Gewinn machte der Konzern vor allem durch den starken Kundenzuwachs und dem damit einhergehenden Anstieg der Handelsvolumina. Und der scheint in nächster Zeit kein Ende in Sicht zu haben. In einem Schreiben an den New Yorker Generalstaatsanwalt, Eric Schneider, der eine Prüfung von Krypto-Handelsplattformen fordert, gab Coinbase einige wesentliche unternehmensinterne Daten bekannt. Demnach hätte die Handelsplattform einen derartigen Anstieg des Handelsvolumens erlebt, dass der Quellcode der Plattform überarbeitet und das Ingenieurspersonal verdoppelt werden musste. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über mehr als 300 Vollzeit-Angestellte.

Verbesserte "Uptime"

Auch einwandfreie technische Abläufe seien dem Konzern wichtig. Im Zuge des stetigen Unternehmenswachstums beschwerten sich einige User über Plattformdienstausfälle und mangelhaften Kundensupport. Infolge dessen machte sich Coinbase auf, die Mängel zu beheben. Die Zeit, in der die Plattform läuft und funktionstüchtig ist, wird als "Uptime" bezeichnet. Diese soll laut Unternehmensangaben seit Januar dieses Jahres 99,97 Prozent und im April 99,99 Prozent betragen haben.

Maßnahmen, um mit großer Nachfrage mitzuhalten

Grund für die Maßnahmen sei die hohe Transaktionskapazität, die im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres um 1.000 Prozent angestiegen ist. "Wir erwarten in den kommenden Monaten eine weitere Verdopplung dieser Kapazität, wobei wir den höchstmöglichen Sicherheitsstandard, der von unseren Kunden erwartet wird, aufrechterhalten wollen", so der Konzern. Asiff Hirji, COO von Coinbase, äußerte gegenüber CNBC, dass diese Maßnahmen angesichts der großen Nachfrage nach Kryptowährungen und Blockchain nötig seien, um das Handelsvolumen zu steigern und Rekordtransaktionen zu erzielen. Allein Bitcoin gewann im vergangenen Jahr um 1.300 Prozent an Wert und erreichte im Dezember nur knapp die rekordverdächtige 20.000-Dollar-Marke.

