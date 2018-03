Lizenz zum Gelddrucken - So verdienen Kryptobörsen wie Coinbase ihr Geld

Das Betreiben einer Börse für Digitalwährungen ist ein sehr lukratives Geschäft. So soll der Betreiber Coinbase im Geschäftsjahr 2017 über eine Milliarde US-Dollar verdient haben. Auch die aus Deutschland stammende Handelsplattform Bitcoin.de und ihr Betreiber Bitcoin Group übertrafen alle Erwartungen. Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn kräftig steigern.

Handelsgebühren sind nicht die einzige Ertragsquelle

Die Plattformbetreiber profitierten in der Vergangenheit von einem starken Kundenzuwachs und dem damit einhergehenden Anstieg der Handelsvolumina. Denn die Haupteinnahmequelle der Börsenbetreiber ist verständlicherweise die Handelsgebühr, welche pro Trade zu bezahlen ist. Jedoch ist dieser Betrag längst nicht mehr die einzige Einnahmequelle der Plattformen. Kryptobörsen verlangen teilweise Millionenbeträge für die Listung von Altcoins oder erheben gewaltige Gebühren für die Emission neuer Coins.

Die meisten Kryptowährungsbörsen machen ihre Gebühren nicht öffentlich, obwohl bekannt ist, dass es sich in der Summe um Millionen-Beträge handelt. Je größer der Börsenplatz, desto höher sind die Preise für die Entwickler der Coins, welche sich mit einem ICO einen größtmöglichen Liquiditätspool erschließen möchten. Insider berichten von ICO-Gründern, die behaupten, zwischen 50.000 und eine Million US-Dollar für die Emission ihrer Coins bezahlt zu haben.

Solch hohe Listing-Gebühren verteidigt der Binance-CEO Changpeng Zhao auf Twitter:

Are the numbers correct? I though most investment banks charge 7% for just underwriting an IPO deal. Am I wrong? Anyone know the numbers top ibanks chargeD for famous IPOs that have already happened? https://t.co/0w1FJerpFM