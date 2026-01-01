Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf

Der jüngste Rückgang von Bitcoin kann als eine klassische makroökonomisch bedingte Korrektur betrachtet werden, bei der eine allgemeine Risikoaversion vorübergehend die starken Fundamentaldaten der Kryptowährung überschattet. Die erneuten Befürchtungen eines Handelskriegs zwischen den USA und der EU führten zu Liquidationen von gehebelten BTC im Wert von rund 865 Millionen US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch