Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf
23.01.26 10:51 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
70.229,7294 CHF -353,7279 CHF -0,50%
75.653,5006 EUR -445,3877 EUR -0,59%
65.624,9322 GBP -628,7543 GBP -0,95%
14.033.547,2188 JPY -144.019,3375 JPY -1,02%
88.806,5499 USD -636,7407 USD -0,71%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,49%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,59%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,98%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,80%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,72%
Der jüngste Rückgang von Bitcoin kann als eine klassische makroökonomisch bedingte Korrektur betrachtet werden, bei der eine allgemeine Risikoaversion vorübergehend die starken Fundamentaldaten der Kryptowährung überschattet. Die erneuten Befürchtungen eines Handelskriegs zwischen den USA und der EU führten zu Liquidationen von gehebelten BTC im Wert von rund 865 Millionen US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch