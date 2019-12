BlackRock kauft sich in Krypto-Unternehmen ein

• BlackRock beteiligt sich an Neptune Dash• Umdenken bei BlackRock?• Weiterer institutioneller Investor

BlackRock legt seine Skepsis gegenüber dem Kryptomarkt offenbar ab. Darauf deutet zumindest eine der jüngsten Investitionen der Fondsgesellschaft hin. Denn wie Neptune Dash mitteilte, hat BlackRock insgesamt 11,47 Prozent des Dash-Masternode-Unternehmens übernommen.

Das macht Neptune Dash

Bei Neptune Dash handelt es sich um einen börsennotierten Masternode-Sharing-Service, der sowohl eigene, als auch fremde Masternodes betreut. Bei Masternodes handelt es sich um die Server im Netzwerk einer Kryptowährung. Sie speichern die jeweilige Blockchain ab und verwalten quasi das ganze Netzwerk. Unternehmen, die nicht etwa durch Masternode Hosting direkt am Krypto-Kosmos teilnehmen wollen, können mittels eines solchen Dienstleisters dennoch partizipieren.

Laut "DashNews" dürfte Neptune Dash für Investoren wohl unter anderem deshalb interessant sein, weil es eines der wenigen börsengehandelten Krypto-Unternehmen ist. Die Attraktivität würde außerdem dadurch gesteigert, dass Neptune Dash für das Betreiben von Masternodes Zahlungen erhält. So hänge der Wert des Unternehmens wesentlich von den monatlichen Masternode Rewards ab.

Investment-Firmen interessiert

Bemerkenswert ist diese Investition von BlackRock auch deshalb, weil sich die Fondgesellschaft in 2018 noch kritisch gegenüber Cyberdevisen geäußert hatte. Aufgrund ihrer hohen Volatilität, des zersplitterten Marktes und der mangelnden Regulierung würden Kryptowährungen keine baldige Aufnahme in Mainstream-Investmentportfolios finden, hatte Richard Turnill, BlackRocks oberster Investmentstratege, damals in einer Mitteilung erklärt.

"Wir sehen bei Kryptowährungen das Potenzial, dass sie in Zukunft, wenn der Markt weiter reift, weitreichend genutzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt denken wir jedoch, dass sie nur von solchen Anlegern in Betracht gezogen werden sollten, die einen Totalverlust verkraften können", warnte Richard Turnill im Februar 2018.

Doch Neptune Dash wird nun anscheinend als interessant betrachtet. Dabei ist BlackRock nicht der erste institutionelle Investor, der auf den Masternode-Sharing-Service aufmerksam wurde: Bereits im Vorjahr hatte sich der Vermögensverwalter Fidelity an dem Krypto-Unternehmen beteiligt. Derzeit hält Fidelity laut "DashNews" noch 9,94 Prozent der Neptune Dash-Aktien.

