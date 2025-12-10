Optimistisch für Bitcoin: Bitcoin Suisse sieht Kurs für 2026 bei über 180'000 Dollar
10.12.25 12:44 Uhr
Der Kryptovermögensverwalter Bitcoin Suisse bleibt optimistisch für die Kursentwicklung des Bitcoin.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel