PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
07.08.25 03:21 Uhr
Mit dem neuen PayPal-Feature "Bezahlen mit Kryptowährungen" könnten Händler weltweit Transaktionskosten um bis zu 90 Prozent senken. Das steckt dahinter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch