Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
29.06.26 03:12 Uhr
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Forscher des US-Kryptounternehmens Coinbase warnen vor einer strukturellen Schwachstelle im Bitcoin-Netzwerk. Millionen BTC könnten durch Quantencomputer angreifbar sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch