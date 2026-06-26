Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko

Forscher des US-Kryptounternehmens Coinbase warnen vor einer strukturellen Schwachstelle im Bitcoin-Netzwerk. Millionen BTC könnten durch Quantencomputer angreifbar sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus NASA-Deal zündet den Kurs-Turbo: Rocket Lab-Aktie springt nach oben und zieht Intuitive Machines & Co. mit. KNDS-Aktie vor Börsengang - Haushaltsausschuss billigt Einstieg des Bundes. SoftBank-Aktie bricht ein: Zweifel am Zeitplan des OpenAI-Börsengangs. Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co.: Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker.

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