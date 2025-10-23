DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.230 +0,5%Euro1,1601 -0,1%Öl63,95 -0,6%Gold4.090 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Samsung greitf an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage Samsung greitf an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen

23.10.25 03:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
86.198,6730 CHF 491,8206 CHF 0,57%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.229,8693 EUR 486,8777 EUR 0,52%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.078,6451 GBP 454,6150 GBP 0,56%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.480.898,6863 JPY 122.932,6252 JPY 0,75%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
108.158,9396 USD 508,5175 USD 0,47%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,59%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,50%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,53%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,13%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,48%
Charts|News

Die weltweit grösste Kryptowährung steckt in einer Schwächephase, während Gold von einem Rekord zum nächsten eilt. Für den mexikanischen Milliardär Ricardo Salinas ist das kein Grund zur Sorge.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch