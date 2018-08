Bitcoin-Jesus ringt um den Glauben an Bitcoin Cash

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Doch damit hat er es momentan nicht leicht. Erst kürzlich veröffentlichte das Blockchain-Analyse-Unternehmen Chainalysis Zahlen, die allen Bitcoin-Cash -Fans Grund zur Sorge geben dürften. Denn der Handel mit dem eigentlich als Zahlungsmittel gedachten Coin ist eingeschlafen.

Weniger Zahlungen mit Bitcoin Cash getätigt

Für die Studie untersuchte Chainalysis die 17 größten Kryptobörsen, um das Handelsverhalten mit Bitcoin Cash möglichst genau abbilden zu können. Wo im März noch Zahlungen im Wert von 10,5 Millionen US-Dollar mit der Kryptowährung getätigt wurden, sanken diese im Mai auf 3,7 Millionen US-Dollar.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Dies dürfte auch der allgemeinen Stimmung am Kryptomarkt geschuldet sein, denn auch mit dem Bitcoin wurden im Mai weniger Käufe getätigt - der Wert sank auf 60 Millionen US-Dollar - verglichen mit dem Höchstwert von 412 Millionen US-Dollar, die im September 2017 mit Bitcoin bezahlt wurden.

87 Prozent unter dem Hoch

Auch der Wert des digitalen Coins ist seit der Dezember-Krypto-Euphorie stark gesunken. 87 Prozent unter dem Dezember-Hoch von 4.091 US-Dollar wird Bitcoin Cash aktuell gehandelt, laut Daten von Coinmarketcap liegt der Preis für einen Coin aktuell bei 522,67 US-Dollar.

Die Marktkapitalisierung litt ebenfalls unter den Krypto-Pessimisten in diesem Jahr. Mit derzeitigen 9,05 Milliarden US-Dollar schafft es Bitcoin Cash zwar auf Platz vier der größten Kryptowährungen, verglichen mit den 111,29 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung des Platzhirsches Bitcoin ist sein Gesamtwert aber acht Mal kleiner.

56 Prozent befinden sich in 67 Wallets

"Weniger Leute nutzen Bitcoin Cash, und weniger besitzen es", erklärte Kim Grauer, Analystin bei Chainalysis gegenüber Bloomberg. Problematisch findet sie vor allem, dass der größte Teil von Bitcoin Cash im Besitz weniger sei und gar nicht auf öffentlichen Kryptobörsen gehandelt würde. Ungefähr 56 Prozent der Coins lagerten in 67 Wallets, zwei von ihnen hielten zwischen 10.000 und 100.000 Bitcoin Cash.

Roger Ver ist ein vehementer Bitcoin-Cash-Verfechter. Als einer der Initiatoren des Hardfork, sprich der Abspaltung des Bitcoin Cashs vom Ur-Bitcoin, sprang er schnell vom Ursprungscoin auf den Bitcoin Cash um und ist vollends von dessen Überlegenheit überzeugt. Auf seinem Twitter-Account finden sich Nachrichten wie: "Diejenigen, die BTC kaufen, weil sie denken, dass es Bitcoin ist, machen einen Fehler. Der echte Bitcoin ist BCH, Bitcoin Cash" oder "Wenn du der Herde folgst, dann deckst du dich mit Bitcoin (BTC) ein. Wenn du für dich selbst denkst, deckst du dich mit Bitcoin (BCH) ein."

Ver ist trotz des abgeflachten Handels und den fragwürdigen Eigentümern komplett überzeugt von der Dominanz von Bitcoin Cash und glaubt nicht mehr an den Ursprungsbitcoin. Seiner Einschätzung nach könnte die Kryptowährung Ethereum Ende dieses Jahres den Bitcoin überholt haben, vor 2020 würde das auch der Bitcoin Cash schaffen. Wenn mehr Leute so wie er an Bitcoin Cash glauben würden, wäre dies vielleicht tatsächlich möglich.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

Weitere Infos: Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: GettyImages, Bukhta Yurii / Shutterstock.com, GeniusKp / Shutterstock.com