Silberrally: Die bessere Alternative zu Gold?
17.08.25 15:00 Uhr
Lange Zeit stand Silber im Schatten von Gold, dem großen, glänzenden Bruder. Doch mit dem Auflösen der Goldrally in eine Seitwärtsphase und dem Erreichen eines 13-Jahres-Hochs beim Silber haben sich die Verhältnisse – zumindest kurzfristig – geändert. Wie die weiteren Aussichten beim Edelmetall sind und wie Anleger partizipieren können, erfahren Sie hier.
Werbung
istock
Märkte
Rohstoffe
Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.
Bildquellen: SocGen