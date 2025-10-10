DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.269 -1,6%Top 10 Crypto15,90 -3,9%Nas22.469 -2,4%Bitcoin101.358 -3,7%Euro1,1603 +0,3%Öl62,60 -4,0%Gold3.999 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückschlag

Bitcoin fällt nach Trumps China-Drohungen unter 118.000 US-Dollar

10.10.25 20:08 Uhr
Von Rekord zu Rückschlag: Bitcoin bricht nach Trumps Attacke auf China ein! | finanzen.net

Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China haben den Bitcoin auf Talfahrt geschickt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
94.278,8113 CHF -3.870,2041 CHF -3,94%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
101.358,0345 EUR -3.907,3481 EUR -3,71%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
88.131,5662 GBP -3.387,8022 GBP -3,70%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.851.287,9231 JPY -776.903,6420 JPY -4,17%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
117.614,6080 USD -4.126,3426 USD -3,39%
Charts|News
BAY/GBP (BitBay-Britische Pfund)
0,1382 GBP 0,0000 GBP 0,01%
Charts|News

Zuletzt kostete die wichtigste Digitalwährung 117.702 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 2. Oktober. Vor den Aussagen von Trump hatte sie noch mehr als 122.000 Dollar gekostet. Der Bitcoin hat sich so ein Stück von seinem am Montag erreichten Rekordhoch von über 126.000 Dollar entfernt.

US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er drohte mit einer "massiven Erhöhung" der Zölle auf Waren aus China und verwies auf die jüngsten "feindseligen" Exportkontrollen für seltene Erden.

"Die Furcht vor einer erneuten Handelskrise zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schwebt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Die Ankündigungen Trumps sind nicht nur wirtschaftspolitisch provokant, sondern entzünden latente Unsicherheiten an den Märkten." Es mache sich wieder eine nüchterne Betrachtungsweise breit.

Das als sicher geltende Gold profitierte nur kurzzeitig etwas von der neuen Verunsicherung. An der Börse in London wurde Gold zuletzt bei 3.991 je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt. Der Preis lag damit auf dem Niveau vom Vormittag. Der Goldpreis hatte am Mittwoch noch ein Rekordhoch von 4.059,31 Dollar erreicht./

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Andrew Angelov / Shutterstock.com