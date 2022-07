So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um -0,64 Prozent auf 19.118,71 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 19.241,25 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,74 Prozent auf 103,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 106,50 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -0,45 Prozent auf 1.061,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.066,54 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,03 Prozent auf 49,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 50,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ripple-Kurs um -1,05 Prozent auf 0,3123 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3156 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,55 Prozent auf 0,4495 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,4565 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,02 Prozent stärker bei 116,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 116,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2694 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,2665 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0028 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1086 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1077 US-Dollar.

Derweil notiert der NEM-Kurs bei 0,0432 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0481 US-Dollar) ist das ein Verlust von -10,19 Prozent.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Dash-Kurs -1,69 Prozent schwächer bei 42,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 42,90 US-Dollar.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -1,12 Prozent auf 8,157 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 8,250 US-Dollar wert.

