So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 0,11 Prozent auf 108.598,56 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 108.478,05 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,06 Prozent auf 109,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 109,96 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs 0,04 Prozent stärker bei 4.365,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 4.363,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,00 Prozent auf 541,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 531,36 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple am Samstagnachmittag nach. Um -0,94 Prozent auf 2,798 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,824 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dash seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 22,71 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dash-Kurs bei 22,71 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -1,01 Prozent auf 259,98 US-Dollar. Gestern war Monero noch 262,63 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt NEO am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,41 Prozent auf 6,888 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,661 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1922 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,1910 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs -1,34 Prozent schwächer bei 0,8165 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,8276 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,3614 US-Dollar) geht es um -2,39 Prozent auf 0,3528 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0055 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

