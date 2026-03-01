DAX23.931 +2,2%Est505.830 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.846 +0,7%Bitcoin61.439 +4,2%Euro1,1645 +0,1%Öl89,31 -0,5%Gold5.231 +1,7%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

10.03.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 3,94 Prozent auf 71.166,16 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.469,60 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 0,6 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,60 Prozent auf 54,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,72 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 4,07 Prozent auf 2.073,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.992,59 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 1,18 Prozent auf 449,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 444,41 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,362 US-Dollar) geht es um 4,90 Prozent auf 1,428 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 2,26 Prozent auf 348,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 340,84 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2549 US-Dollar) geht es um 5,98 Prozent auf 0,2702 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 9,74 Prozent auf 0,1654 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1507 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,35 Prozent auf 0,2845 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2855 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,24 Prozent auf 648,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 634,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird Dogecoin bei 0,0991 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,0903 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Solana-Kurs um 3,44 Prozent auf 87,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,98 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 5,17 Prozent auf 9,718 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,240 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 2,75 Prozent auf 9,105 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,861 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 5,77 Prozent auf 0,9943 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9400 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

