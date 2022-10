So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin -1,01 Prozent auf 19.116,28 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 19.311,01 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -1,05 Prozent auf 116,00 US-Dollar, nach 117,23 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.311,44 US-Dollar) geht es um -1,50 Prozent auf 1.291,74 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um -0,90 Prozent auf 52,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 52,95 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4746 US-Dollar) geht es um -3,86 Prozent auf 0,4563 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,68 Prozent auf 0,4232 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,4304 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um -0,85 Prozent auf 139,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 140,85 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verringert sich der IOTA-Kurs um -4,08 Prozent auf 0,2809 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2929 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0033 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1214 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1200 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0405 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0399 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Dash-Kurs um -1,90 Prozent auf 41,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,80 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -1,69 Prozent auf 8,619 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 8,767 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net