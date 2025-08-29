So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,00 Prozent auf 108.477,36 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 108.478,05 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 110,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,96 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,53 Prozent.
Zudem gewinnt Ethereum am Samstagvormittag hinzu. Um 0,73 Prozent auf 4.395,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.363,64 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,15 Prozent auf 532,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 531,36 US-Dollar.
Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,824 US-Dollar am Vortag auf 2,826 US-Dollar nach oben (0,09 Prozent).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dash kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 22,71 US-Dollar lag, wird der Dash-Kurs um 09:40 auf 22,71 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,29 Prozent auf 263,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 262,63 US-Dollar.
Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 3,76 Prozent auf 6,911 US-Dollar, nach 6,661 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1935 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,8349 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8276 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3614 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,3604 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
