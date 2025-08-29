DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.847 ±0,0%Euro1,1684 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig US-Berufungsgericht urteilt: Großteil von Trumps Zöllen ist rechtwidrig
BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

30.08.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
86.853,1615 CHF 16,4794 CHF 0,02%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
92.846,8171 EUR 15,5292 EUR 0,02%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
80.337,8562 GBP 13,4370 GBP 0,02%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.954.901,3003 JPY 2.668,5595 JPY 0,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
108.496,2006 USD 18,1467 USD 0,02%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.526,5883 CHF 33,4955 CHF 0,96%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.769,9548 EUR 35,7230 EUR 0,96%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.262,0406 GBP 30,9102 GBP 0,96%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
647.833,2680 JPY 6.138,6871 JPY 0,96%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.405,3828 USD 41,7442 USD 0,96%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2674 CHF 0,0069 CHF 0,30%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4239 EUR 0,0073 EUR 0,30%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0973 GBP 0,0063 GBP 0,30%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
416,5230 JPY 1,2497 JPY 0,30%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8324 USD 0,0085 USD 0,30%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6702 CHF 0,0077 CHF 1,17%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7165 EUR 0,0082 EUR 1,16%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6199 GBP 0,0071 GBP 1,16%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
123,1193 JPY 1,4160 JPY 1,16%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8372 USD 0,0096 USD 1,16%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
88,5955 CHF 0,5705 CHF 0,65%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
94,7094 EUR 0,6077 EUR 0,65%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
81,9495 GBP 0,5258 GBP 0,65%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.274,9771 JPY 104,4319 JPY 0,65%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:41 um 0,00 Prozent auf 108.477,36 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 108.478,05 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 63,9 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 110,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,96 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,53 Prozent.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagvormittag hinzu. Um 0,73 Prozent auf 4.395,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.363,64 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,15 Prozent auf 532,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 531,36 US-Dollar.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,824 US-Dollar am Vortag auf 2,826 US-Dollar nach oben (0,09 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dash kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 22,71 US-Dollar lag, wird der Dash-Kurs um 09:40 auf 22,71 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,29 Prozent auf 263,38 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 262,63 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 3,76 Prozent auf 6,911 US-Dollar, nach 6,661 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1935 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,8349 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,8276 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3614 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,3604 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0056 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com