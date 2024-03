So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln

Werte in diesem Artikel

Am Sonntagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:41 kletterte Bitcoin um 1,70 Prozent auf 69.674,63 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (69.674,63 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,59 Prozent stärker bei 436,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 433,88 US-Dollar.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.915,77 US-Dollar am Vortag auf 3.946,91 US-Dollar nach oben (0,80 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -1,97 Prozent auf 89,16 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 90,96 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,6261 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6223 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,61 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,7361 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 145,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (143,90 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,30 Prozent.

Indes steigt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,3417 US-Dollar am Vortag auf 0,3562 US-Dollar nach oben (4,24 Prozent).

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0062 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0063 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1443 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1426 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEM Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der NEM-Kurs um 2,34 Prozent auf 0,0553 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0540 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 1,52 Prozent auf 41,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 40,56 US-Dollar wert.

Daneben steigt NEO um 1,53 Prozent auf 17,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 17,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net