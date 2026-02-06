DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.627 -1,7%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

07.02.26 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
53.739,9324 CHF -955,9637 CHF -1,75%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58.627,1443 EUR -1.042,9009 EUR -1,75%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
50.885,2712 GBP -922,3182 GBP -1,78%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.891.298,0378 JPY -193.742,0761 JPY -1,75%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.282,8460 USD -1.232,4520 USD -1,75%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.594,3834 CHF -4,2192 CHF -0,26%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.739,3796 EUR -4,6029 EUR -0,26%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.509,6899 GBP -4,4959 GBP -0,30%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
323.128,5157 JPY -855,0945 JPY -0,26%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.055,5184 USD -5,4395 USD -0,26%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1032 CHF -0,0365 CHF -3,20%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2035 EUR -0,0398 EUR -3,20%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0446 GBP -0,0349 GBP -3,23%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
223,5795 JPY -7,3898 JPY -3,20%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4223 USD -0,0470 USD -3,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67,4012 CHF -0,4894 CHF -0,72%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
73,5308 EUR -0,5339 EUR -0,72%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63,8209 GBP -0,4846 GBP -0,75%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.659,9881 JPY -99,1754 JPY -0,72%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,8953 USD -0,6309 USD -0,72%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
499,3577 CHF -10,8730 CHF -2,13%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
544,7702 EUR -11,8618 EUR -2,13%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
472,8318 GBP -10,4553 GBP -2,16%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
101.203,2018 JPY -2.203,6007 JPY -2,13%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 1,62 Prozent auf 69.376,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 70.515,30 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 9,5 Prozent auf 9,12 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (55,06 US-Dollar) geht es um 0,60 Prozent auf 54,73 US-Dollar nach unten.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,06 Prozent auf 2.059,69 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.060,96 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,85 Prozent auf 527,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 522,90 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 3,48 Prozent auf 1,418 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,469 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Monero zu. Um 3,77 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 333,70 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 321,58 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 0,57 Prozent auf 0,2747 US-Dollar, nach 0,2763 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1612 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,59 Prozent auf 0,2756 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2740 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,14 Prozent auf 643,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 657,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0985 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0972 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Solana bergab. Um 17:10 steht ein Minus von 0,53 Prozent auf 87,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Solana-Kurs noch bei 87,53 US-Dollar.

Daneben wertet Avalanche um 17:10 ab. Es geht 0,32 Prozent auf 9,239 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,269 US-Dollar stand.

Nach 8,875 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagnachmittag um 0,23 Prozent auf 8,896 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,22 Prozent auf 1,003 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,016 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

