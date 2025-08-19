So viel hätte eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

BTC-Investment im Fokus

Bei einer frühen Investition in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin notierte gestern vor 5 Jahren bei 12.290,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,08137 BTC. Mit dem BTC-USD-Kurs vom 17.08.2025 gerechnet (117.465,47 USD), wäre die Investition nun 9.557,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 855,78 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 53.914,82 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 123.415,86 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net