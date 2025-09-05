So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingefahren

TON-Performance im Blick

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 4,809 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in TON investierten, hätten nun 20,80 Toncoin im Besitz. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,090 USD), wäre das Investment nun 64,25 USD wert. Damit wäre die Investition 35,75 Prozent weniger wert.

Am 10.03.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Am 04.12.2024 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net