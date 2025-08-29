So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet

Investmentbeispiel

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VeChain gewesen.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3.284,31 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,024292 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,22 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net