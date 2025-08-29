DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.936 +0,1%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Investmentbeispiel

So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet

30.08.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VeChain gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0244 USD 0,0001 USD 0,54%
Charts|News

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3.284,31 VET. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,024292 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,22 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,019283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

