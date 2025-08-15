So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Entwicklung des Investments

Bei einem frühen Toncoin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 28,51 TON. Die gehaltenen Coins wären am 15.08.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 3,428 USD 97,72 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -2,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 6,914 USD und wurde am 18.08.2024 erreicht.

