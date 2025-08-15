DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.637 +0,4%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwicklung des Investments

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

16.08.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen Toncoin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
3,4538 USD 0,0256 USD 0,75%
Charts|News

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 28,51 TON. Die gehaltenen Coins wären am 15.08.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 3,428 USD 97,72 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -2,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 6,914 USD und wurde am 18.08.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com