So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

Wertentwicklung im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 2.850,58 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 29.08.2025 auf 3,076 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.769,26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,31 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2,538 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net