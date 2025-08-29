DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.012 +0,2%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Cambricon Technologies A A3CVYH BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier!
VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertentwicklung im Fokus

So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

30.08.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
3,1289 USD 0,0526 USD 1,71%
Charts|News

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 2.850,58 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 29.08.2025 auf 3,076 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.769,26 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,31 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2,538 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com