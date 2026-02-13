Starke Impulse bei Kryptowährungen: Bitcoin testet 70'000 Dollar, Altcoins legen zu
14.02.26 14:29 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
53.347,2246 CHF 497,0963 CHF 0,94%
58.526,0777 EUR 533,1698 EUR 0,92%
50.898,9511 GBP 474,2830 GBP 0,94%
10.610.272,3833 JPY 98.867,8915 JPY 0,94%
69.482,1644 USD 647,4438 USD 0,94%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,92%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,89%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,92%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,75%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,95%
Nach heftigen Turbulenzen kehren Käufer an den Kryptomarkt zurück. Eine abkühlende US-Inflation sorgt für neue Zinshoffnungen und treibt Bitcoin & Co. an.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch