Sui: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

21.09.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sui Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
3,6287 USD -0,0303 USD -0,83%
Charts|News

Sui war am 20.09.2024 1,463 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 6.834,30 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.006,30 USD, da Sui am 20.09.2025 3,659 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150,06 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,535 USD und wurde am 23.09.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

