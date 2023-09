Telegram will $TON auf 800 Millionen Nutzer loslassen: Toncoin vs. Domini.Art im Jahr 2023?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Toincoin ($TON) erlebte im September einen erheblichen Preisanstieg, und Experten prognostizieren, dass es wohl eine der besten Krypto-Investitionen für das vierte Quartal 2023 sein könnte. Darüber hinaus haben Investoren Domini.art ($DOMI) als eine weitere erstklassige Kryptowährung für zukünftige Investitionen ausgewählt. Nach einer gründlichen Analyse dieser Tokens formulieren Experten vielversprechende Einsichten für die kurzfristige Entwicklung.

$TONs Telegram-Integration

Die TON Foundation und Telegram haben kürzlich eine bemerkenswerte Kooperation angekündigt: die Einführung einer selbstverwalteten Wallet namens TON Space. Diese Zusammenarbeit wurde auf der TOKEN2049-Konferenz in Singapur enthüllt. Am 14. September äußerte sich Pavel Durov, der Gründer von Telegram, zur Absicht der Plattform, in die Web3-Branche einzusteigen. Darüber hinaus erklärte Durov, dass The Open Network seine bevorzugte Wahl unter den bereits etablierten Blockchain-Netzwerken ist.

Außerdem gab Durov bekannt, dass die TON Space-Wallets ab November für Telegram-Nutzer in den USA und ausgewählten Ländern weltweit verfügbar sein werden. Innerhalb von drei bis fünf Jahren wird die selbstverwaltete Wallet voraussichtlich für 800 Millionen bis 1,5 Milliarden Nutzer weltweit zugänglich sein. TON Space ermöglicht es den Nutzern, direkt aus der Telegram-App auf ihre Krypto-Vermögenswerte zuzugreifen und mit anderen kleineren Anwendungen wie Fragment zu interagieren.

Diese Ankündigung führte dazu, dass $TON in der dritten Septemberwoche dramatisch an Wert gewann. Am 12. September notierte $TON bei 1,8176 $. Nach der Bekanntgabe der Telegramm-Integration begann der Token einen beeindruckenden Aufwärtstrend und stieg innerhalb einer Woche um 40,27 % auf einen aktuellen Wert von 2,5530 $. Experten sind der Meinung, dass $TON im vierten Quartal 2023 einen weiteren signifikanten Preisanstieg erfahren könnte, nachdem die selbstverwaltete Wallet auf Telegram gestartet ist.

Investoren kaufen $DOMI in der ersten Vorverkaufsphase

Domini.art ist ein innovativer Kunstmarktplatz, der die Blockchain-Technologie nutzt, um das Eigentum an hochwertigen Kunstwerken für jedermann zugänglich zu machen. Auf Domini.art haben Kunstinvestoren die Möglichkeit, Anteile an erstklassigen Kunstwerken zu erwerben und ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das eine jährliche Rendite von mindestens 7,6 % generiert. Die Plattform wandelt Kunstwerke in NFTs um, wodurch der Handelsprozess vereinfacht und Investoren unveränderliche Eigentumsnachweise erhalten.

Bevor Kunstwerke in speziell gesicherten Tresoren gelagert und in Token umgewandelt werden, unterzieht Domini.art sie einer strengen Authentifizierung, um ihren Wert zu gewährleisten und den Investoren Sicherheit zu bieten. Dieser Schritt stellt sicher, dass wertvolle, hochwertige Kunstwerke hinter jedem $DOMI-Token stehen, den die Anleger erwerben. Darüber hinaus profitieren Inhaber von $DOMI-Token von zahlreichen Vorteilen auf der Plattform, die von der Anzahl der Tokens abhängen, die sie besitzen.

Zu den Vorteilen gehören personalisierte Empfehlungen für Kunstinvestitionen, erweiterte Kundenbetreuung und Preisnachlässe auf Handelsgebühren. $DOMI wird während der ersten Vorverkaufsphase zu einem Preis von 0,002625 $ angeboten, wobei kluge Investoren bereits 43 % aller verfügbaren Tokens erworben haben. Nach Abschluss des Vorverkaufs wird $DOMI den breiteren Kryptowährungsmarkt erreichen und zu einem Preis von 0,015400 $ gehandelt werden. Diese Preisentwicklung könnte den Inhabern von $DOMI-Token in den kommenden Monaten eine beeindruckende Rendite von 487 % einbringen.

