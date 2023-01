[Tipps von Analysten] Neue Coins bei Finanzen.net Zero

Besucher von Finanzen.net haben es sicherlich schon bemerkt: Das Portal hat einen neuen Service, und zwar Finanzen.net Zero. Zusammen mit der Investment Bank Baader Bank AG bietet dort Finanzen.net Krypto-Dienstleistungen an. Wir haben uns dort mal umgesehen und stellen in einer kurzen Übersicht die neuen Coins auf Finanzen.net Zero vor!

Für Anleger komplett kostenfreier Handel

Aktien, Fonds, ETFs, Optionen, Zertifikate und Krypto

Vermittler ist DonauCapital mit Lizenz der BaFin

Derzeit 25 Kryptowährungen handelbar

Der wichtigste Coin fehlt noch: C+Charge, der grüne Coin 2023

Wie funktioniert Finanzen.net Zero?

Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt bei Tangany, einem deutschen Unternehmen, das von der BaFin beaufsichtigt wird. Nutzer eröffnen zunächst eine kostenlose Wallet mit wenigen Klicks, um dann unter der Funktion Kontoeröffnung im Backend die Registrierung als Neukunde vorzunehmen. Es fallen die marktüblichen Spreads beim Kauf und Verkauf an, darüber hinaus ist der Handel jedoch kostenlos. Für Trades unter 500 € gibt es jedoch einen Mindermengenzuschlag von 1 Euro.

Der Krypto-Handel ist ab 1 € Einlage möglich, leider lassen sich aber die Kryptos aus der Finanze.net Zero Wallet nicht nach außen übertragen. Als Konto- und Depotführende Bank konnte das Unternehmen die Baader Bank AG aus Unterschleißheim gewinnen. Als Abschlussvermittler agiert die DonauCapital Pure Investment GmbH und der Kryptoverwahrer ist wie bereits erwähnt die Tangany GmbH aus München.

Das sind die neuen Coins bei Finanzen.net Zero

Aave

Das DeFi-Lending Protokoll Aave, mit dem nativen Token AAVE, basiert auf Ethereum und bietet Anlegern die Möglichkeit, durch Kreditvergaben Zinsen zu verdienen. Die Funktionsweise von Aave basiert auf Smart Contracts, die Plattform ist vollständig dezentral. Das Projekt ist seit 2020 auf dem Markt und wickelt das Leihen und Verleihen von Geld ohne Banken ab.

Curve

Der Curve DAO Token basiert ebenfalls auf Ethereum und treibt das Ökosystem der dezentralen Börse für Stablecoins an. Curve ist ein automatisierter Market Maker, AMM und agiert als dezentralisierte Exchange. Das bedeutet, die Handelsplattform bietet das Tauschen von Kryptowährungen an.

Als AMM setzt sie die eigenen Stablecoins als Liquidität ein. Die Einführung der Dezentralen Autonomen Organisation, DAO, hat Vorteile auf Grundlage der Governance für die Tokenbesitzer gebracht. Zielgruppe sind Trader, die sich für Yield Farming und Liquidity Mining interessieren und an Anleger, die fiktive Stablecoins halten wollen.

Stellar

Stellar Lumenx XLM ist der Coin der Plattform, die sich im weitesten Sinne um die finanzielle Inklusion kümmern will. Mit der Zahlungsplattform werden Banken und Zahlungsdienstleister angesprochen, die Transaktionen über Ländergrenzen hinweg ausführen müssen.

Das dezentrale Netzwerk von Servern in der Blockchain wurde vom US-Programmierer Jed McCaleb im Jahr 2014 gegründet. Das Peer-to-Peer-Netzwerk will die langen Transaktionszeiten und hohen Gebühren bekannter Blockchains umgehen und eine schnellere und kostengünstige Methode für den weltweiten Geldtransfer anbieten.

Tezos

Tezos wurde 2017 gegründet und konnte 2018 in einer ersten Finanzierungsrunde mehr als 232 Millionen USD einsammeln. Auf der Open-Source-Plattform geht es vor allem um Smart Contracts. Als Konsensus Protokoll wird der Proof-of-Stake verwendet. Das Projekt überzeugt durch den dezentralisierten Ansatz, bei dem Governance-Rechte vorwiegend bei der Community liegen. Die weltweit einzigartige Architektur mit dem Namen Network Shell ermöglicht ein modulares Blockchain-Netzwerk, das die Konsens- und Transaktionsprotokolle zu einer einzigen Schicht zusammenfasst.

Neben der On-Chain-Governance und der Dezentralität überzeugt Tezos durch die Entwicklung und Verwendung von Smart Contracts sowie dezentraler Apps. Durch den innovativen Ansatz und die einzigartige Basis bietet die Blockchain große Sicherheit, von der vor allem Behörden und Regierungen profitieren können. Tezos wird aber auch im DeFi- und NFT-Sektor verwendet.

Yearn

Der Governance-Token von Yearn basiert auf der Ethereum Blockchain und hat das Kürzel FYI für yearn.finance. Das Projekt war im DeFi-Sektor bei seiner Einführung stark gehypt. Die Plattform wird zur Einzahlung von Krypto-Assets verwendet. Diese sind anschließend auf der Ethereum Blockchain eingebracht und dort in zinsbringenden Lending-Pools angelegt. Das Konzept Earn bedeutet, Stablecoins als Einlage zu nutzen und eine Gewinnmaximierung zu verfolgen.

Mit Yearn lassen sich unterschiedliche Bankdienstleistungen miteinander verschmelzen. Ziel des Projektes ist eine dezentrale Abwicklung aller derzeit verfügbaren Finanzdienstleistungen in der Blockchain.

Dieser Coin fehlt aber noch: C+Charge

Die Handelsplattform Finanzen.net Zero bietet Anlegern verschiedene Kryptowährungen zum Traden. Bisher ist C+Charge nur im Pre-Sales verfügbar und daher noch nicht auf Exchanges wie dieser verfügbar. Bevor der Coin als Initial Exchange an Plattformen geht, können Anleger im Pre-Sales einsteigen. Das hat den Vorteil, dass der Utility-Token $CCHG zu einem besonders günstigen Preis erhältlich ist.

C+Charge widmet sich dem Thema der elektrischen Mobilität der Zukunft und spricht Fahrer von Elektroautos an. Diese können über die C+Charge App demnächst Informationen über Ladestationen in Echtzeit abfragen. Aber der Kern des Projektes ist die Belohnung der Besitzer von E-Autos für das Aufladen der Fahrzeuge. Privatanleger können jetzt in das Projekt investieren, in dem sie den C+Charge Token im Pre-Sales kaufen. Mit dem eingenommenen Geld, bisher über 2,5 Millionen USD, werden weitere Funktionen der App entwickelt.

Nutzer können über die Plattform Belohnungen erhalten, die sie später in CO₂-Zertifikate eintauschen können. Mit diesen Emissionsgutschriften können Privatanleger handeln. Nutzen Sie mit C+Charge jetzt Ihre Chance, um etwas gegen den Klimawandel und für den Ausbau der Lade-Infrastruktur in Deutschland zu tun. Denn mit jedem Transaktion über die C+Charge App wird auch der Ausbau der dringend benötigten Ladesäulen gefördert.

C+Charge ist im Pre-Sales verfügbar: Steigen Sie jetzt in die E-Zukunft ein!

Fazit: Hier finden Sie weitere umweltfreundliche Kryptowährungen, die sich möglicherweise für ein Investment lohnen. Empfehlenswert ist der Besuch der Webseite von C+Charge, denn das Projekt ist derzeit im Pre-Sales verfügbar und der Preis für den Utility-Token sehr günstig. Die neuen Coins von Finanzen.net Zero sind für alle Trader interessant, die sich für Kryptowährungen interessieren und einen leichten Einstand suchen. Durch die Verwahrung der Coins bei Tangany, das eine BaFin-Lizenz hat, ist Sicherheit oberstes Gebot.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.