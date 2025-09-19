US-Rezession wird immer wahrscheinlicher, während WEPE auf Solana startet

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zuletzt hat sich der US-Arbeitsmarkt spürbar eingetrübt. Sowohl die Zahl neu geschaffener Stellen ging deutlich zurück als auch die Arbeitslosigkeit nahm spürbar zu. Diese Entwicklung verstärkt die Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Die erste Reaktion der Federal Reserve war eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Auch hier referierten die Notenbanker auf die schwächelnde US-Konjunktur.

Für Anleger bleibt dies ein zentrales Risiko, das die Marktstimmung in den kommenden Monaten maßgeblich beeinflussen dürfte. Denn eine Rezession könnte nun wahrscheinlicher werden.

Parallel dazu sorgt im Kryptosektor ein anderes Thema für Schlagzeilen: Wall Street Pepe (WEPE) wagt den Schritt auf Solana. Die Expansion des Memecoins gilt als konsequente Weiterentwicklung und soll die nächste Hype-Phase anstoßen.Schließlich bleibt Solana die präferierte Blockchain für Memecoins, WEPE möchte ein Stück vom lukrativen Kuchen.

Rezessionsrisiko in den USA steigt deutlich

Moody’s Analytics warnt in einer neuen Einschätzung, dass die Gefahr einer US-Rezession spürbar zunimmt. Laut deren Frühindikator liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb der kommenden zwölf Monate inzwischen bei 48 Prozent – dem höchsten Stand seit der Pandemie 2020. Experten betonen, dass eine derart hohe Quote historisch fast ausschließlich während tatsächlicher Rezessionen aufgetreten ist. Hauptursache ist die Schwäche am Arbeitsmarkt.

In den vergangenen Monaten hat sich die Lage dort merklich verschlechtert, was sich auch in den Zahlen der US-Statistikbehörde widerspiegelt. Diese revidierte die Beschäftigungszahlen nach unten und korrigierte die Non-Farm-Payrolls um insgesamt 911.000 Stellen – die größte Abwärtskorrektur seit Beginn der Datenerhebung.

Moody's on a US recession:



The probability of a recession within the next 12 months jumped to 48% in August, the highest since the 2020 pandemic.



This is according to Moody’s Analytics’ leading economic indicator, which uses extensive economic data and a machine learning model.… pic.twitter.com/SNXFwtQQU1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 20, 2025

Damit wird deutlich, dass das Beschäftigungswachstum der letzten Monate überschätzt wurde. Experten stellen nun die Frage, ob eine frühere Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve die Konjunkturabschwächung hätte abfedern können. Insoweit könnten einerseits die Zinsen bald deutlich stärker fallen, auf der anderen Seite droht in 2026 eine Rezession in den USA.

WEPE startet auf Solana: Token-Expansion ein voller Erfolg

Im hart umkämpften Markt der Memecoins hat sich Wall Street Pepe (WEPE) einen festen Platz erarbeitet. Das Projekt sammelte bereits im Vorverkauf mehr als 70 Millionen US-Dollar ein und sorgt nun durch den Schritt auf die Solana-Blockchain erneut für Aufmerksamkeit. Mit dieser Erweiterung verfolgt WEPE eine klare Strategie: Die Reichweite soll gesteigert werden.

Zentrale Facette des Modells ist ein Burn-and-Mint-System, das das Gesamtangebot streng begrenzt. Für jede neue Einheit, die auf Solana entsteht, wird gleichzeitig ein Token auf Ethereum vernichtet. Dadurch bleibt die Maximalmenge von 200 Milliarden WEPE fixiert. Inzwischen wurden bereits fast vier Milliarden Token dauerhaft entfernt.

Direkt zu Wall Street Pepe

Begleitet wird dieser Mechanismus von einem Arbitrage-Modell, das Kursabweichungen zwischen den beiden Netzwerken verhindert. Auf diese Weise bleiben Investoren geschützt, während der Übergang in die Multi-Chain-Struktur erfolgt. Gerade für bestehende Halter bietet das Modell Sicherheit, da keine Verwässerung droht.

Besonders Solana erweist sich für Memecoins als vorteilhafte Plattform. Mit niedrigen Gebühren und hoher Geschwindigkeit entsteht ein dynamisches Umfeld, das den Handel mit WEPE attraktiv macht. Projekte, die diese Infrastruktur nutzen, profitieren von einer besseren Skalierbarkeit und schnellen Marktanpassungen.

Neben der technischen Umsetzung setzt WEPE stark auf Community-Aspekte. Handelsgruppen wie der Alpha Chat berichten von Strategien mit außergewöhnlichen Renditen und dienen als Bindeglied zwischen Projekt und Markt. WEPE ist kein einfacher Memecoin, sondern gewährt Zugang zur Trading-Community.

Der Verbrennungsmechanismus wird auch nach dem offiziellen Token-Generation-Event aktiv bleiben. Damit ist sichergestellt, dass die Expansion langfristig mit deflationären Impulsen begleitet wird, bis die vollständige Migration abgeschlossen ist.

Der Erwerb erfolgt direkt über die Projektseite. Nach der Auswahl der gewünschten Menge können Transaktionen einfach über Solana abgewickelt werden. Jede Kauforder führt automatisch zu einem parallelen Token-Burn auf Ethereum und stabilisiert so das Angebot beider Netzwerke.

Direkt zu Wall Street Pepe

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.