VeChain: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

23.08.25 11:03 Uhr
VeChain war am 22.08.2024 0,024108 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 414.792,67 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.501,16 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.08.2025 auf 0,025317 USD belief. Damit wäre das Investment 5,01 Prozent mehr wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,019283 USD. Am 03.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.

Redaktion finanzen.net

