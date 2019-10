Bitcoin & Co.: Alibabas Alipay untersagt Krypto-Transaktionen

• Binance bestätigt Krypto-Transaktionen über Alipay und WeChat• Alipay widerspricht und warnt vor Einstellung der Dienste• Unregelmäßiges Verhalten wird überwacht

In jüngster Vergangenheit gab es viel Verwirrung darüber, ob der digitale Zahlungsdienstleister des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba - Alipay - nun für Krypto-Transaktionen über die weltweit größte Krypto-Börse Binance verwendet werden kann oder nicht.

Am 9. Oktober hatte Binance via Twitter verkündet, dass jüngst zwei weitere Fiat-Zahlungskanäle zu der Krypto-Handelsplattform hinzugefügt wurden: Alipay sowie die mobile Messaging- und Zahlungs-App WeChat, berichtet Cointelegraph. Chinesischen Nutzern sollte es dadurch von nun an möglich sein, Bitcoin & Co. mit WeChat oder Alipay zu kaufen, wie Binance-CEO Changpeng Zhao erklärt hatte.

Einen Tag später hatte allerdings Alipay auf die Ankündigungen reagiert und diese prompt widerlegt. Alle Transaktionen im Zusammenhang mit Bitcoin und anderen digitalen Devisen seien untersagt, hatte der Zahlungsanbieter via Twitter bekräftigt: "Es gibt mehrere Berichte über die Verwendung von @Alipay für Bitcoin-Transaktionen. Um es noch einmal zu betonen: Alipay überwacht die außerbörslichen Transaktionen genau, um unregelmäßiges Verhalten zu erkennen und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften sicherzustellen".

Hintergrund dieser Einstellung Alipays sei die Bekämpfung krimineller Aktivitäten, heißt es bei Cointelegraph. "Sollten irgendwelche Transaktionen im Zusammenhang mit Bitcoin oder anderen virtuellen Währungen stehen, werden die entsprechenden Zahlungsdienste von @Alipay sofort eingestellt", warnte Alipay daher.

Binance-CEO Zhao hatte daraufhin klargestellt, dass die Börse nicht direkt mit Alipay oder WeChat zusammenarbeite, so Cointelegraph.

Some confusion by some news outlets. @Binance is not working directly with WeChat or Alipay. However, users are able to use them in P2P transactions for payment.



Still not a small feat. But words/meaning get twisted as they are passed around. https://t.co/uQ8KmD1TQB