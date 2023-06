Illiquide Krypto-Börsen: Vermögenszuflüsse an Krypto-Börsen befinden sich auf einem Tiefstand - Ursachen & Folgen

• Liquidität der Krypto-Börsen ist auf den niedrigsten Stand in diesem Marktzyklus gesunken• Illiquider Markt könnte Katalysator für mehr Volatilität sein• Experten gehen davon aus, dass sich der Markt erholen wird

Wie Glassnode in einem Tweet berichtet, liegen die derzeit großen Vermögenszuflüsse an Krypto-Börsen auf einem zyklischen Tief von 1,65 Milliarden US-Dollar, dem niedrigsten Wert seit Beginn des primären Bullenmarktes.

Currently, Major Asset Inflows to Exchanges resides at a cyclical low of $1.65B, the lowest value since the start of the primary Bull Market.



With Exchanges being the primary destination for market speculation, a large compression in inflows highlights the fact that structural… pic.twitter.com/m0BxZniNop