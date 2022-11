Was sind die besten Kryptowährungen, die man laut Reddit jetzt kaufen kann

In den letzten Jahren hat sich Reddit zu einem Zentrum für Krypto-Enthusiasten entwickelt. Infolgedessen ist Reddit ein großartiger Ort, um Informationen zu Kryptowährungen zu finden.

In diesem Leitfaden überprüfen wir die Kryptowährungen, welche laut Reddit die besten Vermögenswerte des Jahres 2022 sind. Wer also darüber nachdenkt, in Kryptowährung zu investieren, sollte sich diese von der Reddit Community ausgewählten Kryptowährungen einmal genau ansehen.

Dash 2 Trade ? D2T ist die offizielle Kryptowährung der Dash 2 Trade Anlage Plattform Impt.io ? Eine grüne Kryptowährung, welche den Carbon Credit Markt revolutionieren will Calvaria ? neues Blockchain-Sammelkartenspiel mit P2E-Mechanik Tamadoge – vereint Meme-Münze mit P2E Game und Tamagotchi-Kult Ethereum ? die zweitgrößte Kryptowährung der Welt

Dash 2 Trade (D2T) ist eine neue Plattform, die geschaffen wurde, um Investoren und Händlern datengesteuerte Tools zur Verbesserung der Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Dieses Konzept hat weltweit die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Der ERC-basierte D2T-Token-Vorverkauf konnte seine erste Phase innerhalb von nur 72 Stunden ausverkaufen und sammelte bereits über 7 Millionen US-Dollar, was die Aufmerksamkeit von Redditoren auf sich zog. Das Projekt befindet sich derzeit in der dritten Phase seines Vorverkaufs in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.

Der D2T-Token ist der Haupttoken der Dash 2 Trade Plattform. Der D2T-Token wird zum Kauf von Mitgliedschaften bei der Dash 2 Trade-Plattform sowie für erweiterte Funktionen wie den integrierten Strategie-Backtester verwendet und wird voraussichtlich nach seiner Veröffentlichung auf dem freien Markt sehr gefragt sein.

2 Trade. Das vielleicht faszinierendste davon ist eine anpassbare automatisierte Handels-API. Die Plattform verfügt außerdem über ein ICO-Bewertungssystem, einen Strategie-Backtester und verschiedene On-Chain- und Käuferstimmungsmetriken.

Dash 2 Trade ist ein Portal, das Verbrauchern fundiertes Wissen über Kryptowährungen bietet. Die Plattform soll in Zukunft eine Menge fantastischer Funktionen bieten, mit denen Benutzer ihre eigenen Handelsstrategien entwerfen und verbessern können.

Darüber hinaus sollen Funktionen wie technische Indikatoren, Social-Media-Metriken, Vorverkaufsmarktdaten, Watchlist und Event Stream ebenfalls bei Dash 2 Trade verfügbar sein. Zu den zukünftigen Funktionen der Plattform gehören außerdem ein Risikoprofiler, DEX- und CEX-Listings und ein Backtester zur Analyse von Handelsmethoden.

Impt.io ? Eine grüne Kryptowährung, welche den Carbon Credit Markt revolutionieren will

Da der Fokus auf nachhaltiges Investieren täglich wächst, erklärt, warum IMPT, ein Kryptoprojekt, das darauf abzielt, den weltweiten CO2-Fußabdruck zu reduzieren, laut Reddit perfekt für die Zukunft positioniert ist. Seit dem Start des Vorverkaufs hat das ERC-basierte IMPT erstaunliche 13 Millionen US-Dollar gesammelt und zeigt keine Anzeichen einer baldigen Verlangsamung. Daher glauben viele Redditnutzer, dass IMPT die beste Krypto ist, die man derzeit kaufen kann.

Um sein Ziel zu erreichen, den weltweiten Kohlenstoffausstoß zu reduzieren, wird IMPT Kohlenstoffgutschriften in Höhe des Ausgleichs von einer Tonne Kohlenstoff in NFTs umwandeln. Dies wird die Transparenz innerhalb des Sektors drastisch verbessern und dazu beitragen, das Vertrauen von Unternehmen und Menschen in die Branche zu stärken.

Um besser mit den Nutzern in Kontakt zu treten, wird IMPT eine Social-Media-Plattform schaffen, die Menschen nutzen können, um ihren Beitrag zur Umwelt zu zeigen. Die Plattform wird eine Reihe von Rängen und Abzeichen aufweisen und jedem Benutzer eine IMPT-Punktzahl geben.

Während auf der IMPT-Plattform CO2-Zertifikate direkt für den nativen IMPT Token erworben werden können, können Benutzer auch IMPT-Token als Cashback verdienen, die sie gegen CO2-Zertifikate eintauschen können, indem sie bei über 25.000 Partnermarken einkaufen. Diese Partner inkludieren namhafte Unternehmen wie The North Face, Microsoft, Amazon und Adidas.

IMPT ist gerade in die zweite Phase seines Vorverkaufs eingetreten, wobei die Preise für einen IMPT Token von 0,018 $ auf 0,023 $ gestiegen sind. Da der Vorverkauf schnell ausverkauft, könnte dies der perfekte Zeitpunkt sein, um vor der nächsten Preiserhöhung Token zu kaufen.

Calvaria – Neues Blockchain-Sammelkartenspiel mit P2E-Mechanik

Calvaria (RIA) ist ein neues Krypto-NFT-Sammelkartenspiel. Es ist ein brandneues Blockchain-Projekt, das ein aufregendes Sammelkartenspiel mit Play-to-Earn (P2E)-Mechaniken bietet. Auf den ersten Blick mag es wie ein weiteres generisches Sammelkartenspiel aussehen, aber die Blockchain-Funktionen ermöglichen es den Spielern jedes Mal, wenn sie ein Spiel gewinnen, native RIA-Token zu verdienen. Mit dem Calvaria-Vorverkauf, der bereits beeindruckende 2 Millionen US-Dollar einbrachte, nennen immer mehr Redditnutzer das Projekt die beste Kryptowährung.

Das Calvaria-Ökosystem wird von den ERC-20 RIA- und eRIA-Token angetrieben. Ersteres wird es als Währung innerhalb des Spiels verwendet und zum Bezahlen von In-Game-Gegenständen verwendet, während Letzteres den Spielern als Belohnung für das Spielen gegeben wird. Der RIA-Token hat ein festes Angebot von 1 Milliarde, wobei 30 % der Token für Vorverkaufsinvestoren reserviert sind.

Da der Sektor der digitalen Kartenspiele in den letzten Jahren exponentiell gewachsen ist und häufig einfache Vermögenswerte mit jeweils spezifischen Statistiken aufweist, ist er perfekt für die Tokenisierung. Darüber hinaus könnte Calvaria als hart umkämpftes Spiel in die Esports-Szene aufgenommen werden. Dies würde wiederum die Nachfrage nach dem RIA-Token massiv ankurbeln und seinen Wert in die Höhe schnellen lassen.

Calvaria ist ein aufregendes Projekt, das dank seines Fokus auf Skalierbarkeit und ansprechendem Gameplay das Potenzial hat, etablierte Spieler der Branche zu verdrängen. Anleger sollten sich das Projekt noch heute ansehen, solange die Vorverkaufspreise noch niedrig sind.

Das Spiel hat auch eine Free-to-Play-Version, die im Play Store erhältlich sein wird. Diese Version des Spiels soll ohne Krypto Kenntnisse spielbar sein, Spieler jedoch über die P2E-Version informieren und sie dazu motivieren, während des Spielens RIA-Token zu verdienen. In dieser müssen Spieler vor jedem Spiel RIA-Token setzen, und wenn sie gewinnen, erhalten sie alle ihre Token zusammen mit denen des Gegners zurück.

Tamadoge – vereint Meme-Münze mit P2E Game und Tamagotchi-Kult

Als Nächstes auf unserer Liste der besten Kryptowährungen, die derzeit auf Reddit besprochen werden, steht Tamadoge (TAMA), eine Meme-Münze, die NFTs, Play-2-Earn und Meme-Power kombiniert. Das Projekt beendete kürzlich seine Vorverkaufsphase, nachdem es 19 Millionen US-Dollar gesammelt hatte und nach einer Notierung an der OKX-Börse von 0,03 auf 0,0197 US-Dollar stieg. Darüber hinaus ist der TAMA eine hochgradig deflationäre Münze, da 5 % jeder verwendeten Münze verbrannt werden.

Das Projekt dreht sich um eine Metaverse-Welt, die als Tamaverse bezeichnet wird. Diese virtuelle Welt können Spieler erkunden und miteinander interagieren. Außerdem können sie Gegenstände aus dem In-Game-Store verwenden, um 3-D-animierte NFT-basierte Tamadoge-Haustiere zu Leveln und mit ihnen Dogepoints verdienen, um ihre Rangliste zu verbessern und so einen größeren Anteil am Belohnungspool zu gewähren.

Vor Kurzem hat Tamadoge eine Reihe von NFT-Sammlungen herausgebracht, die aus 100 ultraseltenen, 1.000 seltenen und 20.000 gewöhnlichen NFTs bestehen. Dies markiert den ersten Rollout der Kernfunktionen des Projekts. Vor diesem Hintergrund können wir erwarten, dass die Nachfrage nach ERC-basierten TAMA-Token wächst, wenn sich die Spieler vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels mit Token eindecken.

Insgesamt ist Tamadoge ein äußerst beliebtes Projekt auf Reddit, das von vielen als die beste Kryptowährung angesehen wird, in die man derzeit investieren kann. Da das Projekt voraussichtlich explodieren wird, wenn seine Hauptfunktionen eingeführt werden, könnte es eine großartige Zeit sein, diese Kryptowährung zu kaufen.

Ethereum ? die zweitgrößte Kryptowährung der Welt

Nach Bitcoin in Bezug auf Preis und Popularität folgt die Kryptowährung ETH. Ethereum (ETH) ist das Kryptowährungsnetzwerk, das Pionierarbeit für Smart Contracts und den ERC-Standard geleistet hat, welche von so vielen der besten Kryptos verwendet werden.

In den letzten Jahren ist Ethereum wegen seiner Ineffizienz und Umweltbelastung unter Beschuss geraten. Es wurde jedoch kürzlich einem Update unterzogen, dass als Merge bekannt ist. Dadurch wurde das Netzwerk auf den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umgestellt, was seine Effizienz um rund 99 % verbesserte. Dies veranlasste viele Investoren, Ethereum laut Reddit zur besten Kryptowährung zu krönen.

Ethereum ist eines der bekanntesten digitalen Assets der Welt. Es wird allgemein als die beste Kryptowährung angepriesen, in die man investieren kann, ein Titel, den der Vermögenswert wahrscheinlich nicht so schnell verlieren wird.

Ethereum ist hier, um zu bleiben, genau wie Bitcoin. Da es sich um eine Open-Source-Plattform für dezentrale Anwendungen handelt, kann jeder darauf verteilte und öffentlich zugängliche Anwendungen erstellen. Darüber hinaus wird die Verwendung von Smart Contracts in einer Vielzahl von Unternehmen immer beliebter, was die Kosten dieser Verträge nur in die Höhe treiben wird.