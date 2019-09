Antrag eingereicht: CME will Limit bei Bitcoin-Futures verdoppeln

• CME Group will Obergrenze für BTC-Kontrakte verdoppeln• Futures-Händler könnten bald Termingeschäfte mit 10.000 Coins gleichzeitig haben• CME Group sieht deutliches Wachstumspotenzial in diesem Bereich

Obergrenze für BTC-Futures deutlich anheben

Die Chicago Mercantile Exchange (CME Group) soll kürzlich einen neuen Antrag bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereicht haben, wie Coindesk jüngst berichtete. Demzufolge wolle die Börse die Obergrenze für offene Positionen, die einzelne Händler halten dürfen, schon bald verdoppeln. Bislang waren Termingeschäfte mit insgesamt 5.000 Bitcoin parallel möglich, schon ab nächstem Monat sollen daraus 10.000 Coins werden. Jeder Futures-Händler darf bislang pro Monat 1.000 Kontrakte halten, jeder Kontrakt hat einen Wert von fünf Bitcoin. Das entspricht derzeit etwa 50 Millionen US-Dollar.

Sollte die CFTC keinen Widerspruch einlegen, wird die Obergrenze ab dem 30. September angehoben, berichtet Yahoo Finance. So soll die CME Group in ihrem Antrag geschrieben haben, dass die "erhöhten Spotmonatslimits mit Trading-Schluss am Montag, den 30. September 2019 für den Kontraktmarkt Oktober 2019 und alle darauffolgenden Kontraktmonate in Kraft treten", zitiert Coincierge.

Wachstumspotenzial rund um Bitcoin & Co.

Die CME Group geht demnach davon aus, dass der Markt für Bitcoin-Futures durchaus noch Wachstumspotenzial hat. Die Motivation für die Anhebung des Limits sei "ausgehend vom signifikanten Wachstum und der damit verbundenen Akzeptanz unserer Märkte für CME Bitcoin Futures sowie unserer Analyse des taktangebenden Bitcoinmarktes", erklärte der Pressesprecher der Chicagoer Börse.

"Es wird interessant zu sehen, wie dieser neue Markt sich weiter entwickelt und vergrößert. Für uns bei der CME Group liegt der Schwerpunkt auf der Aufklärung. Und wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden alle Werkzeuge haben, die sie brauchen, um solide strategische Entscheidungen rund um den Kryptobereich zu treffen", hatte Tim McCourt, Geschäftsführer der CME Group, Ende August angemerkt. Es gebe ein breites und wachsendes Interesse an Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie in verschiedenen Anwendungsszenarien, gibt Cointelegraph die Einschätzung McCourts wieder. Laut einem Bericht von Forbes stieg das Handelsvolumen an der Börse im Mai auf ein neues Rekordhoch. "Seit Jahresbeginn liegen die Bitcoin-Futures bei durchschnittlich 7.237 Kontrakten pro Tag, was einem Anstieg von 132 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres entspricht", merkte McCourt an. So wurde am 13. Mai ein Rekordvolumen von 33.677 Kontrakten an nur einem Tag verzeichnet.

