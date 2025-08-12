DAX24.060 -0,4%ESt505.334 -0,3%Top 10 Crypto16,76 +3,1%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.319 +1,9%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,28 -0,1%Gold3.357 -1,2%
Rentable LTC-Investition?

Wie viel Gewinn eine Litecoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

11.08.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Litecoin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
125,1587 USD 1,3170 USD 1,06%
Charts|News

Am 10.08.2022 lag der Kurs von Litecoin bei 61,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,623 LTC im Depot. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 123,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 101,05 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 60,48 USD und wurde am 27.08.2024 erreicht. Am 17.01.2025 erreichte Litecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

