Wilder World (WILD) Kursprognose 2023 - Profiteur der Apple-Headset-Rallye oder weitere Abverkäufe?

Wilder World (WILD) konnte in den vergangenen Tagen eine bemerkenswerte Rallye hinlegen. Ausgelöst wurde diese durch die Ankündigung des neuen VR-Headsets von Apple. Zudem gab das Team auch bekannt, dass es die Hardware unterstützen will. Worum es sich bei Wilder World genau handelt, was den Kurs genau beeinflusst hat und wie die WILD-Kursprognose 2023 aussieht, wird nun im Folgenden näher behandelt.

Was ist Wilder World (WILD)?

Wilder World ist ein bahnbrechendes VR-Metaverse und ein NFT-Marktplatz. Gestaltet wird das Projekt durch ein digitales Künstler-Kollektiv und verspricht ein visuell beeindruckendes Metaverse-Erlebnis. Die Plattform wird von Frank Wilder, einem renommierten Designer und „Banksy der Blockchain“, geleitet. Wilder World präsentiert sich dabei als immersive Kunstgalerie, in der alles verkauft wird.

Das erste Stadtmodell ist Wiami, ein digitales Äquivalent von Miami. Wiami soll die Hauptresidenz für viele Bürger im Frühstadium der Plattform sein. Wilder World legt großen Wert auf außergewöhnliche Ästhetik, die durch die Unreal Engine ermöglicht wird, ein leistungsstarkes Design-Tool, das für seine realistischen und immersiven Erfahrungen bekannt ist.

Die Plattform verfügt auch über eigene NFT-Kollektionen, die in Zusammenarbeit mit einigen der größten Künstler aus der realen und digitalen Welt erstellt wurden. Zu ihnen zählt unter anderem der bekannte Designer Frank Wilder, Chad Knight und Petliger.

Ebenso ist Wilder World interoperabel, was bedeutet, dass es mit NFTs aus verschiedenen anderen Projekten funktioniert und Nutzern ermöglicht, das Spiel und den Marktplatz mit ihren vorhandenen Assets zu nutzen.

Im Zentrum von Wilder World steht der WILD-Token, der das Metaverse und seinen Marktplatz antreibt. Dieser Token wird für die Governance und für den Antrieb für den zugrunde liegenden NFT-Marktplatz genutzt.

Überdies bietet Wilder World ein Sicherheitshub, das Ledger Loft genannt wird, wo Nutzer sich über die Sicherheit von Web3 informieren und ihre Kenntnisse durch spielerisches Lernen verbessern können.

WIP racing through Wiami



Share your wheels below pic.twitter.com/sJfDGbzleV — Wilder World (@WilderWorld) May 23, 2023

Insgesamt ist Wilder World ein ambitioniertes Projekt, das sich an der Schnittstelle von Kunst, Mode, Gaming und Technologie positioniert und sich darauf konzentriert, ein hochwertiges Metaverse-Erlebnis zu schaffen.

Was hat den Kurs von Wilder World (WILD) in letzter Zeit bewegt?

Apple enters the Metaverse #WWDC23



Our plans to support the new Apple Vision Prohttps://t.co/owfJ51xaIf — Wilder World (@WilderWorld) June 5, 2023

Am 5. Juni hat das Team von Wilder World auf Twitter bekannt gegeben, dass sie in Zukunft das neue und kürzlich von Apple vorgestellte Headset Vision Pro unterstützen. Mit dem Glauben, dass dieses Gerät ähnlichen Einfluss wie das iPhone auf die mobile Branche haben könnte, plant Wilder World, das Headset als primäre Plattform für seine Augmented-Reality-Erlebnisse zu nutzen. Diese beinhalten Teamzusammenarbeit, Videoanrufe mit Avataren und geteilte Unterhaltungserlebnisse.

Wilder World hat bereits Erfahrung mit der Nutzung von Apple-Technologien, da es 2019 eine globale Kunstgalerie in Augmented Reality mittels des Apple AR Kit erstellt hat. Die daraus gewonnenen Erfahrungen und technischen Kenntnisse sollen genutzt werden, um eine kompatible und immersive Anwendung für den Vision Pro zu entwickeln.

Die AR-Funktionen werden als logischer Schritt hin zum Metaverse gesehen, was die Grundlage für eine vollständige Immersion schafft. Sowohl AR als auch VR zu nutzen, ermöglicht es den Mitgliedern der Wilder-Community, Wilder World in mehreren Dimensionen zu erkunden.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Entwicklung ihrer globalen Kunstgalerie in Augmented Reality innerhalb des Apple-Headsets. Dieses Projekt soll Wilder World in AR erlebbar machen und zielt darauf ab, die Karte von „Wiami“ mit Miami in der realen Welt zu verbinden. Unterstützt wird dieses Vorhaben von der Schwesterfirma ZERO TECH.

Mit der Unterstützung von Apple und der zunehmenden Verbreitung von AR und VR sieht sich Wilder World gut aufgestellt, um ein eindringliches Metaverse-Erlebnis in sowohl Augmented als auch Virtual Reality anzubieten. Die Nachricht des neuen Apple Vision Pro hat jedoch nicht nur den Kurs von Wilder World seit Tagen positiv beeinflusst. Denn auch andere Metaverse-Coins haben einen Anstieg erfahren.

Wilder World (WILD) Kursprognose 2023

Wilder World befindet sich aktuell auf Platz 186 der größten Kryptowährung. Dabei kommt der Coin des Metaverse aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 212.560.763 $. Von den insgesamt nur 500 Mio. WILD-Token befinden sich jedoch erst 50,13 % im Umlauf. Daher ist noch mit einer hohen Inflation zu rechnen, welche den Preis halbieren könnte. Zudem kann die Umlaufversorgung stark ansteigen, so wie sie zwischen dem 17. April und 24. April dieses Jahres von 99.260.766,88 WILD auf 250.756.679,87 WILD um 152,62 % vergrößert wurde. Durchschnittlich beträgt die jährliche Inflationsrate 557,16 %.

Seit dem 12. Mai hat WILD eine steile Rallye von bis zu 165,06 % hingelegt und dabei den oberen Widerstand des Trendkanals getestet, nachdem der Widerstand bei 0,59 $ sprunghaft überwunden wurde. Darauf setzte jedoch eine Korrektur um fast 15 % ein, sodass der Kurs aktuell bei 0,46 $ notiert und Unterstützung beim 38,2er-Fibonacci-Level sowie dem vertikalen Widerstand der letzten Rallye erhält. Dabei konnte WILD bei 0,64 $ ein neues Jahreshoch ausbilden. Dennoch notiert der Kurs 94,02 % unter dem Allzeithoch bei 7,60 $ vom 16. November 2021.

Das Handelsvolumen ist seit dem Tief vom 12. Mai von 0,55 Mio. $ um 1.236,36 % auf bis zu 7,35 Mio. $ angestiegen. Obwohl höhere Jahreskurse ausgebildet wurden, lag das Handelsvolumen Mitte Februar bei 12,12 Mio. $ schon 64,90 % höher. Aber auch im Vergleich zu den alten Höchstständen beim Allzeithoch ist es aktuell noch 82,77 % niedriger, da es damals bis zu 42,67 Mio. $ betrug. Dennoch könnte das aktuelle Niveau noch gesteigert werden.

Für die Bullen liegen nun die nächsten wichtigen Widerstände auf der Oberseite bei 0,45 $, 0,53 $, 0,64 $, 0,88 $ und 1,10 $. Sollte die Korrektur aufgrund der schlechten Nachrichten durch die SEC im Falle von Binance und Coinbase sowie den Einstufungen vieler Coins als Securitys noch weiter anhalten, was sehr wahrscheinlich ist, so befinden sich die nächsten Unterstützungen für WILD bei 0,40 $, 0,34 $, 0,26 $ und 0,16 $.

