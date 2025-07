Zollstreit im Blick

Der Euro hat am Dienstag die Kursgewinne vom Wochenauftakt gehalten.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1687 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Montag war der Euro noch deutlich gestiegen und hatte zeitweise die Marke von 1,17 Dollar übersprungen. Die Gemeinschaftswährung haben sich "gegenüber dem US-Dollar verfestigt", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba. An den Finanzmärkten ist die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU gestiegen, was dem Euro zu Beginn der Woche Auftrieb verliehen hatte.

Im weiteren Handelsverlauf ist nicht mit stärkeren Impulsen durch Konjunkturdaten zu rechnen. In der Eurozone und in den USA stehen keine wichtigen Daten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

FRANKFURT (dpa-AFX)