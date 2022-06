Neues Apple-Patent: iPhone-Hüllen mit Einfluss auf die Benutzeroberfläche?

Die Benutzeroberfläche passt sich an die Hülle an

Der US-amerikanische Tech-Gigant Apple tüftelt wohl aktuell an einer Innovation für das beliebte iPhone. Wie Patently Apple berichtet, hat der Konzern ein Patent für elektronische Geräte und Zubehör angemeldet, die Near Field Communication (NFC) nutzen soll, um den Betrieb der elektronischen Geräte dynamisch zu verändern. Genauer gesagt geht es um Hüllen und Docks, bei der sich die Benutzeroberfläche an das jeweilige Zubehör anpasst, sobald man das iPhone darin einsetzt.

Die Idee dabei ist, dass sich die neue graphische Benutzeroberfläche des iPhones durch die Anpassung nur noch auf das Wesentliche beschränkt und dem jeweiligen Thema der Hülle entspricht, um die Bedienung noch einfacher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Steckt man sein iPhone also beispielsweise in eine speziell auf Sport getrimmte Hülle, so könnte die Benutzeroberfläche automatisch so angepasst werden, dass man etwa Bedienelemente für bestimmte Trainingsübungen angezeigt bekommt. Setzt man es dagegen in ein Lautsprecher-Dock ein, so würden einem zum Beispiel eine Reihe von Steuerelementen für die Audiowiedergabe angezeigt werden.

Einige der veröffentlichten Abbildungen zeigen darüber hinaus ein iPhone in einem Car-Dock. In diesem Fall bekäme der Nutzer dann durch die automatische Anpassung CarPlay und Maps anstelle der Standard-Benutzeroberfläche zu sehen. Zudem ist auf den Bildern ein induktives Ladegerät zu erkennen, welches vom iPhone als Schlafzimmer-Ladegerät erkannt wird. Die entsprechenden automatischen Modifikationen der Benutzeroberfläche würden hier wohl zum Beispiel im Einschalten des Fokus-Modus sowie der Aktivierung des optimalen Ladens bestehen.

Bei Apple gibt es schon ähnliche Konzepte

Die Idee eines Zubehörteils, das Einfluss auf die jeweilige Gestaltung der Benutzeroberfläche nimmt, ist bei Apple nicht neu. Eine der Abbildung zeigt zum Beispiel ausgesparte Displaybereiche, die laut "iphone-ticker" bereits von Apples MagSafe-Lederhüllen bekannt sind. Bei diesem Konzept wird die Farbe des eingesteckten Geräts direkt erkannt und die Zeitanzeige entsprechend angepasst.

Dass ein solches Patent überhaupt existiert, weist natürlich darauf hin, dass Apple durchaus daran interessiert ist, in diese Idee Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu investieren. Wie das Magazin "Macerkopf" jedoch richtigerweise klarstellt, bedeutet dies nicht, dass die genannten Konzepte auch ganz sicher in die Tat umgesetzt werden. Geht man jedoch davon aus, dass es irgendwann tatsächliche iPhone-Hüllen und -Docks geben wird, die mit der Benutzeroberfläche interagieren, so sind der Fantasie bei möglichen Optionen verschiedener Arten von Zubehör keine Grenzen gesetzt. So wäre es zum Beispiel denkbar, dass die Benutzeroberfläche des iPhones die Farbe der Hülle automatisch erkennen und das eigene Farbschema entsprechend anpassen würde. Es bleibt nun abzuwarten, ob und inwieweit Apple dieses Konzept weiterverfolgen wird.

