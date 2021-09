Neues Feature bei Apple Pay: Apple Pay Later

Gesetzesänderung im Juni

Wie schon im Mai berichtet wurde, arbeitete der Finanzausschuss an einer Gesetzesänderung zum Apple Pay-Monopol. Am 25. Juni 2021 akzeptierte der Bundestag schließlich einen Gesetzesänderungsvorschlag, der es möglich machen soll, dass Banken und Unternehmen den Zahlungsdienst von Apple besser nutzen können. Demnach sollen Formulierungen verändert werden, damit Apple die NFC-Schnittstelle ihrer App für andere Zahlungsdienstleister freigibt. Damit soll Apples Monopol geknackt werden. Inwiefern die neuen und genaueren Formulierungen dazu beitragen, dass Apple seine NFC-Schnittstelle für andere Dienstleister öffnet, bleibt abzuwarten. Am 1. Januar 2022 soll das Gesetz in Kraft treten.

Apple Pay immer beliebter

In der Digitalstudie 2021 fand die Postbank heraus, dass etwa 56 Prozent der Deutschen ihre Rechnungen bereits kontaktlos bezahlen. Im Vergleich dazu waren es im Jahr davor nur 47 Prozent. Immer mehr Menschen nutzen also ihre mobilen Geräte, um Zahlungen zu tätigen. Als Grund für das digitale Bezahlen kommt immer wieder die Bequemlichkeit auf. Die meisten empfinden die Zahlungsmethode per App oder Karte unkomplizierter und schneller als mit Bargeld. Jedoch spielt bei dem Anstieg der Nutzer auch die Corona-Krise eine Rolle. Etwa 39 Prozent der Mobile-Payment-Nutzenden und 47 Prozent der Kartennutzenden zahlen auf diese Art und Weise, weil das Infektionsrisiko als deutlich geringer gilt als beim Bargeld. Die Nutzer der Mobile-Payment-Dienste verteilen sich hauptsächlich auf Google Pay, was auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android verwendetet werden kann, mit insgesamt 21 Prozent sowie Apple Pay, das mit iPhones genutzt werden kann, mit ebenfalls 21 Prozent. Weitere 20 Prozent nutzen den Dienst Payback Pay.

Apple Pay Later

Das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet von einem neuen Feature, welches Apple Pay bald einführen könnte. Zusammen mit Goldman Sachs arbeitet der Tech-Konzern an der "Apple Pay Later"-Funktion. Ähnlich wie mit der Apple-Card, ist damit zu rechnen, dass der Dienst zunächst nur in der USA verfügbar sein wird. Apple und Goldman Sachs kooperieren für die Apple-Card schon seit 2019. Im Zuge von Apple Pay Later sollen zwei verschiedene Zahlungsmethoden angeboten werden. Mit der ersten Methode, "Apple Pay in 4", ist es möglich, seine Rechnungen innerhalb von zwei Monaten, in vier zinslosen Zahlungen zu begleichen. Bei der zweiten Methode kann man seine Rechnung zwar über mehrere Monate hinweg begleichen, allerdings fallen hierfür auch Zinsen an. Über die Höhe der Zinsen und wie diese entschieden wird, ist jedoch noch nichts geläufig. Wie und wann das neue Feature starten soll, ist noch nicht bekannt.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com