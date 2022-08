Mit dem Smartphone bezahlen - Eine große Auswahl an Mobile Payment-Anbietern macht es möglich

• Kontaktloses Bezahlen wird immer beliebter• Vorteile: Schnell, bequem und sicher• Zahlreiche Anbieter ermöglichen Bezahlen mit dem Smartphone

Beim kontaktlosen Bezahlen hat sich der Nahfunktechnik-Standard NFC (Near Field Communication) durchgesetzt, der auch mit dem Smartphone funktioniert. Voraussetzung dafür ist zwar, dass das Handy mit einem NFC-Chip ausgestattet ist, doch bei neueren Smartphones gehört er bereits zur Standardausstattung. Des weiteren benötigen Nutzer noch eine App, die dann den Bezahlprozess an der Kasse ausführt. Diese App wird vorher entweder mit Geld aufgeladen oder mit einer Kreditkarte oder einem Girokonto verbunden. Nun muss man zum Bezahlen das Smartphone einfach direkt an das Lesegerät halten. Möglicherweise wird noch eine Bestätigung mittels PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung gefordert und schon ist der Bezahlvorgang abgeschlossen.

Geschäfte haben dabei eine große Auswahl an Payment Service Providern. Diese stellen Kartenlesegeräte zur Verfügung, kümmern sich um die Akzeptanzverträge für die verschiedenen Zahlarten und übernehmen die komplette Zahlungsabwicklung.

Apple Pay

Apple Pay ist ein Zahlungssystem, das von Apple für seine hauseigenen mobilen Geräte - iPhone, Apple Watch, iPad und Macbooks - entwickelt wurde. Es funktioniert am stationären POS (Point of Sale - z.B. stationärer Einzelhandel) wie eine kontaktlose Kartenzahlung. Dabei erfolgt die Zahlung über eine hinterlegte Kreditkarte einer teilnehmenden Bank, jedoch sendet Apple Pay hierbei nicht die tatsächlichen Daten der hinterlegten Kreditkarte. Stattdessen erhält der Verkäufer nur eine sogenannte Device Account Number, das ist eine zufällig generierte Pseudo-Kreditkartennummer die für jede hinterlegte Karte gespeichert wird, sowie die Bestätigung der Bank, dass diese mit einer gültigen Karte verknüpft ist.

Google Pay

Auch Google Pay, das speziell für Android-Geräte entwickelt wurde, funktioniert am stationären POS wie eine kontaktlose Kartenzahlung. Es ist in sämtlichen Android-Versionen ab Android 5.0 (Lollipop) verfügbar. Nutzer müssen einmalig ihre Kredit-, Debit-, Kunden- oder Geschenk-Kartendaten hinterlegen oder ihr PayPal-Konto verknüpfen. Diese Daten werden jedoch beim Bezahlvorgang nicht an den Händler übermittelt.

Payback Pay

Ferner kann man in teilnehmenden Geschäften mit dem Smartphone bezahlen, wenn man sich die Payback App heruntergeladen hat. Eigentümer von Payback ist das US-Kreditkartenunternehmen American Express.

Payback analysiert dabei die gewonnenen Daten und stellt den teilnehmenden Händlern die Informationen zum Kundenverhalten zur Verfügung. Die Kunden auf der anderen Seite haben den Vorteil, dass sie für ihre Einkäufe Payback-Punkte gutgeschrieben bekommen, die sie später gegen Prämien, Warengutscheine oder auch Bargeld einlösen können.

PayPal App

Auch die App von PayPal ermöglicht kontaktloses Bezahlen mit dem Handy. Dazu muss man in der App lediglich "Scannen/Zahlen" auswählen und die Smartphone-Kamera auf den QR-Code halten bzw. zeigt ihn dem Verkäufer oder der Verkäuferin zum Abscannen.

Beim Bezahlvorgang werden keine finanziellen Daten geteilt. Das PayPal-Konto ist ein virtuelles Konto, bei dem die Identität des Kontos durch die E-Mail-Adresse des PayPal-Mitglieds definiert wird, d.h. es gibt keine Kontonummer.

girocard mobile

Neben ihrer klassischen Karte bieten viele Banken in Deutschland - darunter Sparkassen, Volksbanken Raiffeisenbanken, Targo Bank, BB Bank, BW-Bank und einige weitere - die digitale girocard im Smartphone an. Die Bezahlung erfolgt dabei wie bei der Karte direkt vom Girokonto. Die Verifizierung erfolgt allerdings mit beispielsweise Face ID oder Touch ID anstatt mit PIN am Bezahlterminal.

Alipay und WeChat Pay

Die von Tencent beziehungsweise Alibaba etablierten Onlinebezahlsysteme WeChat Pay und Alipay sind die Marktführer in China. Geschäfte in Europa, die dieses Bezahlverfahren anbieten, tun dies hauptsächlich mit Blick auf chinesische Touristen.

