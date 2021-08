Microsoft Xbox Cloud Gaming jetzt auch für Apple-Geräte

Microsoft ermöglicht Xbox Cloud Gaming nun auch mit iPhones und geht damit einen weiteren Schritt weg vom Konkurrenten Sony und seiner Playstation.

Viele Geräte kompatibel durch Kompromiss-Lösung

Eigentlich hätte der Dienst von Microsoft als App auch auf dem iPhone und iPad verfügbar sein sollen, aber dies wurde durch den Tech-Konzern Apple verhindert. Nun hat Microsoft einen Kompromiss gefunden und wird das Xbox Cloud Gaming als Web-Anwendung für den Desktop und die Browser von Apples Mobilgeräten anbieten. Dem vorausgegangen war eine Ankündigung des iPhone-Herstellers aus Cupertino, die besagte, dass Xbox Cloud Gaming wegen fehlender Kontrolle über die Inhalte nicht im App Store aufgenommen werden würde.

Zunächst startet das Spiele-Abo offiziell als Beta-Version. Das Online-Magazin iphone-ticker spricht jedoch vom klassischen "underpromise and overdeliver." So soll die Bezeichnung "Beta-Version", die nach einer langen Testphase als "closed Beta" schon in Betrieb war, wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme sein. Man wolle lieber zu wenig als zu viel versprechen.

Xbox soll immer von überall und über jedes Gerät verfügbar sein

Xbox möchte mit dem Dienst eigenen Angaben zufolge so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu Spielen sowie ihren Communitys geben und ihnen die Entscheidung darüber "welches Spiel sie spielen, mit wem sie es spielen, und wo sie es spielen", selbst überlassen. Die Lösung soll der Cloud-Dienst sein, der die Konsole langfristig überflüssig macht, da die Spiele über externe Server laufen.

So ist nun Xbox Cloud Gaming für alle den Xbox Game Pass Ultimate-Nutzenden im Browser auf Windows 10 PC, Apple und Android Smartphone sowie Tablets in 22 Ländern verfügbar. Auf iPhones muss dafür mindestens iOS 14.4 installiert sein, Android wird ab Version 6.0 unterstützt. Die Kosten für den Xbox Game Pass Ultimate belaufen sich in den ersten drei Monaten auf einen Euro, danach kostet das Abo rund 13 Euro im Monat. Über 100 Spiele sind es zunächst, auf die Spielende Zugriff haben. Weitere Titel sollen Microsoft zufolge stetig ergänzt werden.

Obwohl bereits einige Spiele im Xbox Cloud Gaming die Touch Control unterstützen, also über das Handydisplay gesteuert werden können, empfiehlt Microsoft einen Controller. Unterstützt werden neben dem Xbox Wireless Controller auch der Sony Dual Shock 4 und einige weitere, die auf der Homepage von Xbox gelistet sind.

Xbox vs. Playstation - Der Konsolen-Krieg

Seit jeher stehen die Xbox von Microsoft und die Playstation von Sony im direkten Konkurrenzkampf. Was auch gerne der "Konsolen-Krieg" genannt wird, könnte sich aber in absehbarer Zeit dem Ende nähern, glaubt man Jerret West, Marketingchef von Xbox und Florian Liewer, Leiter des Xbox-Geschäfts im deutschsprachigen Raum. Die beiden erklärten in einem Gespräch mit t-online , dass die Strategien der beiden Konzerne immer weiter auseinandergehen. Zwar hat Sony laut Statista mit rund 115 Millionen verkauften Playstation 4 gegenüber knapp 50 Millionen verkauften Xbox One bei der Anzahl der verkauften Konsolen einen deutlichen Vorsprung, doch Microsoft setze laut West und Liewer immer mehr auf Cloud-basiertes Gaming. t-online gegenüber erklärten sie: "Unsere Strategie war immer, die Spieler in den Mittelpunkt zu stellen und die breitestmögliche Plattform zu schaffen um potenzielle Gamer dort zu treffen, wo sie sind, anstatt ihnen vorzuschreiben, wo und wie sie spielen sollen."

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anthony McLaughlin / Shutterstock.com