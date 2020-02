Preisknaller bei Lidl: Günstige AirPods jetzt im Angebot

Lidl wirbt mit günstigen Apple AirPods 2 - Aber aufgepasst!

Der Discounter Lidl verkauft in seinem Onlineshop neuerdings Apple AirPods der zweiten Generation zu einem attraktiven Preis. Nur 139 Euro kosten die Kopfhörer inklusive Ladebox, die auch noch innerhalb von zwei Werktagen geliefert werden. Jetzt kommt der Haken: das Angebot beinhaltet lediglich das über ein Kabel aufladbare Ladecase, nicht jedoch die neuere kabellose Ladebox. Außerdem kommt Lidls Angebot exklusive des Versands, der Käufer muss deswegen bei der Bestellung noch einmal 4,95 Euro Versandkosten obendrauf zahlen. Und ohne Versand geht es nicht, da die Bluetooth-Kopfhörer in den Filialen nicht verkauft werden.

Lidl bietet außerdem auch die AirPod-Variante mit kabellosem Ladecase an, diese kostet mit einem Kaufpreis von 199 Euro dann 60 Euro mehr. Apple verlangt dafür aber zurzeit noch 229 Euro.

Was macht die kabellose Ladebox so teuer?

Das Besondere an der kabellosen Ladebox ist, dass sie entweder mit einer Qi Ladematte oder über einen Lightning Connector aufgeladen werden kann. Qi ist eine Form der induktiven Energieübertragung, mit der beim Auflegen der Ladebox auf eine Qi Ladematte kabellos Energie übertragen werden kann. Die preiswertere Version mit der Kabel-Ladebox hat hingegen nur die Option, per Kabel über Apples Lightning-Anschluss aufgeladen zu werden. Entscheidend für den Preis ist also die noch neue Qi-Funktion, die von Apple auch für die neueren iPhone-Generationen verwendet wird.

AirPod-Angebote im Preisvergleich

Interessant ist, dass Lidls Angebot im direkten Preisvergleich gar nicht mehr so günstig ist. Denn die AirPods 2, mit einer über Kabel aufladbaren Ladebox, kosten auch bei Amazon 139 Euro, dort müssen Kunden mit einem Prime-Abonnement noch nicht einmal Versandkosten bezahlen. Allerdings müssen Käufer bei Amazon mit einer langen Wartezeit rechnen, da die AirPods dort erst wieder in ein bis drei Monaten erhältlich sind. Auch der Preisvergleich der Plattform idealo.de lässt Lidls Angebot relativ gewöhnlich aussehen. So bietet büroshop.24 dieselben AirPods mit Kabel-Ladecase für 139,79 Euro inklusive Versand an, die Lieferung erfolgt bereits am nächsten Tag (Stand 11.02.2020). Der Büromarkt Böttcher offeriert laut idealo.de das gleiche Paket für 139,86 Euro, ebenfalls sofort lieferbar. Auch bei 0815 sind die AirPods 2 mit dem Ladecase für unter 140 Euro erhältlich. Lidl liegt mit seinem Angebot also in einer ähnlichen Preisklasse und kann durchaus in Erwägung gezogen werden.

Möchte ein Kunde jedoch lieber die AirPods 2 mit der kabellosen Ladebox kaufen, gibt es im direkten Preisvergleich deutlich günstigere Angebote als das von Lidl. Bei dem Vergleichsportal billiger.de ist ein Angebot von eBay, für rund 30 Euro weniger, als preiswerteste Option gelistet. Inklusive eBayplus Premiumversand kosten die AirPods hier in neuem Zustand 168 Euro und werden innerhalb der nächsten zwei Arbeitstage geliefert. Auf dem Marktplatz von Lidls Rivalen Real werden die Kopfhörer samt Ladebox und Versand für ähnliche 169 Euro angeboten. Danach sind mit leicht steigenden Preisen die Anbieter Otto, 0815, Böttcher, büroshop.24, x-kom, und JAKOB die günstigsten Händler. Lidl liegt mit seinem Angebot für 199 Euro also deutlich über dem Preisniveau vergleichbarer Anbieter.

Fazit

Wer sich für Apples AirPods 2 mit der Kabel-Ladebox entscheidet, ist auch bei Lidl gut aufgehoben. Wer die Kopfhörer jedoch mit dem kabellosen Ladecase bevorzugt, sollte sich auch bei anderen Anbietern umschauen.

