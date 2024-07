Kommunikation

Mithilfe von sogenannten "Heartbeat-E-Mails" kann die Kommunikation in Teams verbessert, Vertrauen aufgebaut und der Arbeitsfortschritt effektiv verfolgt werden. Durch diese Methode werden Mitarbeiter ermutigt, aktiv an der Kommunikation teilzunehmen und sie ebnet Wege für eine offene und kooperative Arbeitsumgebung.

Meta-CTO setzt auf Heartbeat-E-Mails

In einer Zeit, in der die Dynamik der Arbeitswelt ständig zunimmt und die Anforderungen komplexer werden, ist klare und prägnante Kommunikation entscheidend für den Erfolg von Teams. Eine innovative Methode, die hierbei besonders hervorsticht, sind die sogenannten "Heartbeat-E-Mails", wie sie von Andrew Bosworth, dem Chief Technical Officer (CTO) von Meta, eingeführt wurden.

Inmitten einer Vielzahl von Kommunikationskanälen und -methoden hat Bosworth eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung gefunden, um die Mitarbeiter dazu zu ermutigen, ihre Arbeit transparent und effizient zu teilen: die "Heartbeat-E-Mails". In einem Interview mit Lennys Podcast erläutert Bosworth, dass diese E-Mails in der Regel aus fünf bis zehn prägnanten Sätzen bestehen, die den aktuellen Fortschritt sowie etwaige Hindernisse beschreiben.

Regelmäßige Updates

Der Schlüssel der "Heartbeat-E-Mails" liegt darin, regelmäßige Updates bereitzustellen, die es Führungskräften ermöglichen, den Kontext zu verstehen und Unterstützung anzubieten, wenn nötig. Bosworth betont, dass diese E-Mails keine sofortige Antwort erfordern, es sei denn, es bestehen Verbesserungsmöglichkeiten oder Anpassungen, die vorgenommen werden sollten. Die Idee hinter dieser Methode ist es, eine niedrigschwellige Möglichkeit zu bieten, Probleme anzusprechen und Unterstützung zu suchen, ohne sich dabei unwohl zu fühlen oder zu zögern.

Die Einführung von "Heartbeat-E-Mails" ist demnach nicht nur ein Instrument zur Verfolgung des Arbeitsfortschritts, sondern auch ein Ausdruck von Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten. Bosworth ermutigt die Mitarbeiter, offen nach Hilfe zu fragen und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen, da dies zur Steigerung der Effizienz und Qualität der Arbeit beiträgt.

Umfassende Kommunikationsstrategie

Abgesehen von den "Heartbeat-E-Mails" betont Bosworth in seinem Blog "Communication is The Job" die Wichtigkeit einer umfassenden Kommunikationsstrategie. Er hebt hervor, dass frühzeitige und konsequente Kommunikation entscheidend ist, um sicherzustellen, dass Projekte reibungslos verlaufen und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden können.

Redaktion finanzen.net