Hier kann man den Trend-Burger von Beyond Meat noch für 2 Tage kaufen

Vorreiter in diesem Bereich war der Discounter Lidl , der den Beyond Meat -Burger ins Sortiment aufgenommen hatte. Das Produkt erwies sich als Verkaufsschlager und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Eine zweite Tranche kam ebenfalls nur in limitierter Zahl in die Lidl-Filialen, erneut mussten viele Lidl-Kunden ohne den veganen Burgerpatty nach Hause gehen.

Konkurrenten nehmen Beyond Meat ins Programm auf

Zwischenzeitlich haben auch einige Konkurrenten den Hype um das Fleischersatzprodukt des US-amerikanischen Unternehmens erkannt und haben sich einige Tranchen des Beyond Meat-Burgers gesichert.

So wurde das Produkt von einigen Kunden in Edeka-Filialen gesichtet.

Auch bei Netto waren zwischenzeitlich einige Pakete verfügbar.

Aktionszeitraum bei Netto

In begrenzter Stückzahl und für einen limitierten Zeitraum können Netto-Kunden die pflanzlichen Burger nun erneut - dieses Mal aber flächendeckend - kaufen. "In einer Aktion ab dem 4. Juli können alle Fans den begehrten fleischlosen Burger in allen 4.260 Filialen bundesweit kaufen. Damit ist Netto der erste Discounter in Deutschland, der den Beyond Meat Burger national im SB-Frischebereich anbietet", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Pro Packung zahlen Netto-Kunden 4,99 Euro für 2 Patties à 113,5 Gramm.





